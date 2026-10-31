Și sarea a transmis un mesaj. Regele Charles a transformat un banchet într-un exercițiu de diplomație

Când liderii lumii se întâlnesc la masă, meniul este doar o mică parte a poveștii. La Windsor, în seara de 20 octombrie 2026, regele Charles al III-lea și regina Camilla au găzduit un banchet de stat pentru sultanul Haitham bin Tarik al Omanului, iar fiecare element al decorului a fost gândit pentru a transmite respect, ospitalitate și apropiere culturală. Potrivit CasaLux, evenimentul a mers mult dincolo de fastul obișnuit asociat monarhiei britanice.

Masa uriașă pregătită pentru 160 de invitați

Banchetul a avut loc în Saint George’s Hall, una dintre cele mai impresionante săli ale Castelului Windsor. Aproximativ 160 de invitați au luat loc la o masă de 47 de metri lungime.

Aranjamentele florale au inclus dalii roz, asteri mov, crini Guernsey roșii și ramuri cu fructe roșii. Însă elementul care a atras atenția a fost reprezentat de rodiile culese chiar din grădinile castelului. Acestea proveneau dintr-un arbore plantat cu peste 50 de ani în urmă de prințul Philip, tatăl regelui Charles.

Potrivit CasaLux, fructele au fost amplasate la baza unui candelabru aurit reprezentându-l pe Sfântul Gheorghe luptând cu dragonul, devenind astfel parte a mesajului simbolic al serii.

Argintărie regală și un detaliu neașteptat

Pe masa de la Windsor au fost folosite piese din celebra colecție Silver Gilt Grand Service, comandată de regele George al IV-lea. Ansamblul cuprinde aproximativ 4.000 de obiecte din argint aurit și continuă să fie folosit la cele mai importante ceremonii oficiale ale monarhiei britanice.

Cifrele sunt impresionante: 480 de cuțite, 480 de furculițe, 160 de linguri și sute de alte piese de servire au fost pregătite pentru cină.

Totuși, unul dintre cele mai comentate detalii a fost surprinzător de mic. Pentru prima dată la un astfel de banchet, sarea servită invitaților purta imprimat însemnul heraldic al regelui Charles al III-lea. Potrivit CasaLux, până și acest ingredient banal a fost transformat într-un element al ceremonialului regal.

Ceaiurile inspirate de un ritual vechi din Oman

Diplomația nu s-a regăsit doar în decor, ci și în băuturile servite după cină.

În locul unui cocktail clasic, organizatorii au ales să se inspire din tradiția omaneză a cafelei kahwa, un simbol al ospitalității în lumea arabă. Ritualul a fost reinterpretat însă prin intermediul ceaiului, una dintre băuturile emblematice ale britanicilor. CasaLux scrie că ideea nu a fost copierea unei tradiții străine, ci construirea unei punți între două culturi diferite.

Povestea cinei demonstrează că, în lumea marilor lideri, diplomația nu se poartă doar în sălile de negocieri. Uneori, ea începe cu o rodie așezată pe masă, continuă cu o ceașcă de ceai și ajunge până la cel mai mic detaliu: un grăunte de sare.