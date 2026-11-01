FBI acuză Coreea de Nord de cel mai mare jaf cu criptomonede din istorie

Un atac informatic de proporții a lovit cea mai mare platformă de tranzacționare a criptomonedelor din lume. Aproximativ 6,3 miliarde de dolari au fost furate de pe Binance, iar FBI acuză Coreea de Nord că se află în spatele operațiunii. Anchetatorii americani au identificat gruparea de hackeri suspectată de atac și încearcă acum să împiedice transformarea și ascunderea banilor furați. Între timp, președintele Donald Trump pune sub semnul întrebării implicarea regimului de la Phenian.

FBI a anunțat sâmbătă, 31 octombrie, că atacul cibernetic asupra platformei Binance, produs în jurul datei de 29 octombrie 2026, ar fi fost organizat de hackeri care acționează în numele Coreei de Nord, scrie News.ro.

Potrivit autorităților americane, operațiunea a vizat active digitale în valoare de peste șase miliarde de dolari, prejudiciul fiind estimat la aproximativ 6,3 miliarde. Este considerat cel mai mare furt de criptomonede înregistrat până acum. Anchetatorii au identificat gruparea TraderTraitor, o structură de criminalitate informatică asociată regimului nord-coreean, care ar fi coordonat atacul.

FBI încearcă să blocheze transferurile banilor furați

Investigația arată că hackerii au început să transforme activele sustrase în Ethereum, una dintre cele mai utilizate criptomonede la nivel mondial. Scopul acestor operațiuni ar fi ascunderea provenienței banilor și îngreunarea urmăririi tranzacțiilor de către autorități.

FBI avertizează că fondurile ar putea fi transferate în continuare prin intermediul platformelor de finanțe descentralizate, cunoscute sub denumirea DeFi, și al serviciilor care permit schimbarea rapidă a unei criptomonede în alta.

Pentru a limita mișcarea activelor furate, autoritățile americane au făcut publice sute de adrese digitale suspecte și au cerut companiilor din industria criptomonedelor să blocheze tranzacțiile asociate acestora. La investigație participă și Serviciul Secret al Statelor Unite, precum și structura de investigații criminale a administrației fiscale americane.

Donald Trump pune la îndoială implicarea Coreei de Nord

Deși FBI a atribuit oficial atacul grupării nord-coreene TraderTraitor, președintele american Donald Trump s-a arătat rezervat în privința concluziilor anchetatorilor.

Întrebat sâmbătă seara despre incident, la reședința sa din Florida, liderul de la Casa Albă a declarat că autoritățile continuă să adune informații și că nu este încă sigur dacă Phenianul se află în spatele furtului. Poziția sa contrastează cu evaluarea FBI, care indică în mod explicit responsabilitatea Coreei de Nord.

Regimul nord-coreean a respins de-a lungul timpului acuzațiile potrivit cărora ar folosi grupări de hackeri susținute de stat pentru spionaj și furturi financiare.

Nu este primul atac de miliarde atribuit hackerilor nord-coreeni

Gruparea TraderTraitor a mai fost asociată cu un atac informatic de amploare asupra platformei Bybit, în februarie 2025. Atunci, hackerii au sustras criptomonede în valoare de aproximativ 1,5 miliarde de dolari, sumă considerată la vremea respectivă un record în industria activelor digitale.

Noul atac asupra Binance depășește de peste patru ori valoarea acelui furt.

TraderTraitor este asociată și cu gruparea Lazarus, despre care autoritățile occidentale susțin că are legături cu serviciile de informații nord-coreene. Lazarus a devenit cunoscută la nivel internațional în 2014, după atacul informatic asupra companiei Sony Pictures, pus în legătură cu lansarea unei comedii satirice despre liderul Kim Jong Un.

Coreea de Nord se confruntă cu sancțiuni internaționale severe din cauza programelor sale nucleare și balistice, iar autoritățile occidentale au avertizat în repetate rânduri că furturile de criptomonede reprezintă o posibilă sursă de finanțare pentru regimul de la Phenian.

Binance promite că utilizatorii nu vor suporta pierderile

În urma atacului, Binance a suspendat temporar retragerile de criptomonede, pentru a limita eventualele pierderi suplimentare. Compania a anunțat că va relua gradual operațiunile în cursul zilei de duminică, 1 noiembrie.

Potrivit informațiilor transmise de Reuters, Binance a reușit să acopere deja aproximativ 95% din valoarea activelor furate, folosind inclusiv fondurile proprii pentru înlocuirea criptomonedelor dispărute. Restul de 5% reprezintă active cu lichiditate redusă, care ar putea necesita mai mult timp pentru a fi înlocuite.