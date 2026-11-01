VIDEO Liderii PSD au petrecut la Timișoara. Grindeanu, naș la botezul copilului lui Alfred Simonis. Al Bano a făcut spectacol

Liderii PSD s-au reunit sâmbătă seară, 31 octombrie, la Timișoara, însă de această dată nu pentru o ședință de partid, ci pentru un eveniment de familie. Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș, și-a botezat cel de-al treilea băiat, iar naș a fost chiar liderul social-democraților, Sorin Grindeanu. Petrecerea a adunat sute de invitați, printre care foști premieri, miniștri și primari, iar atmosfera a fost întreținută de celebrul cântăreț italian Al Bano.

Evenimentul a avut loc la Venue Timișoara, unde Alfred Simonis și familia sa au sărbătorit botezul fiului lor, Alexander. Petrecerea a început în jurul orei 19:00 și a reunit numeroși reprezentanți ai conducerii PSD, atât de la nivel central, cât și din organizațiile locale, notează Antena 3 CNN.

Sorin Grindeanu, președintele PSD și al Camerei Deputaților, a avut un rol special la eveniment, fiind nașul copilului. Relația dintre cei doi politicieni este una apropiată și în plan personal, Grindeanu fiind naș și pentru ceilalți copii ai familiei Simonis.

Marcel Ciolacu, Olguța Vasilescu și mai mulți miniștri, printre invitați

Printre cei care au participat la petrecere s-a numărat fostul premier Marcel Ciolacu, care a venit însoțit de partenera sa.La eveniment au fost prezenți și primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, împreună cu soțul său, Claudiu Manda, precum și Marian Neacșu, Paul Stănescu și alți reprezentanți ai PSD.

Nu au lipsit nici reprezentanții social-democrați din Guvern. Printre invitați s-au aflat ministrul Muncii, Florin Manole, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, dar și fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rafila. Lia Olguța Vasilescu i-a transmis copilului urări de sănătate și o copilărie frumoasă.

Al Bano, invitatul special al petrecerii

Dincolo de prezența politicienilor, unul dintre momentele principale ale serii a fost spectacolul muzical. Celebrul artist italian Al Bano a cântat în fața sutelor de invitați, fiind una dintre surprizele pregătite pentru petrecere.

Alături de acesta au urcat pe scenă și artiștii români Damian Drăghici și Theo Rose, care au completat programul muzical. Nu este prima dată când familia Simonis organizează un botez la aceeași locație. În februarie 2020, Alfred Simonis și-a botezat un alt fiu, David, iar naș a fost tot Sorin Grindeanu.

La petrecerea de atunci au participat, de asemenea, mai mulți lideri PSD, inclusiv Marcel Ciolacu, iar momentul artistic a fost susținut de Loredana Groza.