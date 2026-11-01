Bulgaria își alege președintele. Iliana Iotova și Andrey Gyurov, în turul decisiv

Bulgarii votează duminică, 1 noiembrie, în turul al doilea al alegerilor prezidențiale, într-o confruntare strânsă între președinta în exercițiu, Iliana Iotova, și fostul premier interimar Andrey Gyurov. Relația cu Rusia și sprijinul pentru Ucraina au dominat campania, în condițiile în care atacurile asupra navelor comerciale din Marea Neagră au amplificat îngrijorările privind securitatea regională, potrivit HotNews.

Secțiile de votare s-au deschis la ora 7:00 și se vor închide la ora 20:00. Iotova intră în turul decisiv cu un avantaj mult mai mic decât anticipau sondajele dinaintea scrutinului.

Datele publicate după procesarea tuturor proceselor-verbale din primul tur arată că aceasta a obținut 34,76% din voturi, în timp ce Gyurov a fost susținut de 31,95% dintre alegători. Diferența dintre cei doi a fost, astfel, de aproximativ 2,8 puncte procentuale. Niciun candidat nu a îndeplinit condițiile necesare pentru a câștiga președinția din primul tur.

Măsurile lui Iliana Iotova

Iliana Iotova susține reluarea dialogului cu Moscova și consideră că încheierea războiului din Ucraina trebuie obținută prin negocieri. În dezbaterea televizată de joi, candidata și-a exprimat opoziția față de suplimentarea ajutorului militar pentru Kiev, argumentând că aceasta prelungește distrugerile și pierderile de vieți omenești. Totodată, ea susține apartenența Bulgariei la NATO.

Măsurile lui Gyurov

Gyurov, sprijinit de opoziția prooccidentală, cere o poziție fermă față de Rusia. Fostul premier interimar a criticat-o pe contracandidata sa pentru evitarea identificării explicite a Moscovei drept sursă a amenințărilor. În perioada în care a condus guvernul, el a semnat un acord de cooperare în domeniul securității cu Ucraina.

Scrutinul se desfășoară după o serie de atacuri cu drone asupra transportului comercial din Marea Neagră, soldate cu marinari morți sau dispăruți. Securitatea navigației a devenit astfel una dintre principalele teme ale confruntării electorale, alături de dificultățile economice interne.

Iotova beneficiază de susținerea premierului Rumen Radev și a formațiunii sale, Bulgaria Progresistă. Ea a preluat conducerea statului în ianuarie, după demisia lui Radev, care a intrat în competiția parlamentară. Anterior, Iotova a fost vicepreședintă timp de nouă ani. O victorie i-ar aduce primul mandat prezidențial obținut direct la urne și ar transforma-o în prima femeie aleasă președinte al Bulgariei.

Mobilizarea alegătorilor rămâne una dintre marile necunoscute ale turului decisiv. La scrutinul din 25 octombrie au participat aproximativ 23% dintre cetățenii cu drept de vot, un nivel record de scăzut. Primele estimări ale rezultatului sunt așteptate după închiderea urnelor, iar rezultatele oficiale sunt așteptate luni.