24 de curse cu trenul, anulate în România de la 5 noiembrie. Problemele financiare afectează nouă rute

Zeci de trenuri vor fi scoase din circulație începând de joi, 5 noiembrie 2026, din cauza problemelor financiare cu care se confruntă operatorul privat Transferoviar Călători. Compania a anunțat anularea a 24 de trenuri Regio și Regio Express, de pe nouă rute din România. Printre traseele afectate se numără cele care leagă Capitala de Buzău, Târgoviște, Fetești și Adjud, dar și mai multe legături regionale din Prahova și Cluj.

Decizia vine după ce administratorul infrastructurii feroviare, CFR SA, a impus restricții de acces ca urmare a restanțelor acumulate de operator la plata tarifului de utilizare a infrastructurii feroviare, scrie Profit.ro.

Transferoviar Călători susține că dificultățile financiare au fost provocate de întârzierea plății compensațiilor pentru serviciul public de transport feroviar. Aceste fonduri sunt distribuite prin Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) și sunt prevăzute în contractele încheiate cu operatorii. Compania explică faptul că sumele respective sunt necesare pentru acoperirea cheltuielilor de funcționare, iar lipsa lor afectează capacitatea de a achita obligațiile către administratorul infrastructurii.

„Situația curentă este cauzată de întârzierea plății compensației pentru serviciul public”, a transmis Transferoviar Călători.

Lista celor 24 de trenuri anulate de la 5 noiembrie

Potrivit anunțului oficial, anulările vizează următoarele rute și trenuri:

Ploiești Sud – Măneciu: trenurile 10240, 10247, 10252 și 10257.

Buzău – Nehoiașu: trenurile 10354 și 10355.

București Nord – Ploiești – Buzău: trenurile 10050 și 10051.

Ploiești Sud – Slănic: trenurile 10220 și 10235.

București Nord – Târgoviște – Pietroșița: trenurile 10260 și 10261, care circulă între București și Târgoviște.

București Nord/Basarab – Roșiori Nord: trenurile 10142, 10147, 10092 și 10155.

București Nord – Fetești: trenurile 10182 și 10181.

București Nord – Adjud: trenurile 10056 și 10057.

Cluj-Napoca – Bonțida: trenurile 10412, 10413, 10414 și 10415.

Printre cursele eliminate se află și trenuri care circulă la primele ore ale dimineții. De exemplu, trenul 10050, care pleacă din Buzău la ora 06:01 și ajunge în București Nord la 08:33, va fi anulat. Aceeași măsură se aplică și trenului 10182, cu plecare din Fetești la 04:40 și sosire în Capitală la 06:58. Modificările pot afecta în special persoanele care folosesc transportul feroviar pentru deplasările zilnice către locul de muncă sau către unitățile de învățământ.

Datorii de peste 32 de milioane de lei la CFR SA

Anunțul vine în contextul în care CFR SA a notificat, pe 26 octombrie, cinci operatori de transport feroviar de călători cu privire la restanțele acumulate pentru utilizarea infrastructurii. Potrivit administratorului feroviar, datoriile cumulate ale celor cinci companii se ridicau la 32.079.049,75 lei. Suma reprezintă obligațiile totale ale operatorilor notificați, nu doar ale Transferoviar Călători.

CFR SA a stabilit aplicarea etapizată a restricțiilor. Prima etapă, intrată în vigoare pe 29 octombrie, a vizat trenurile suplimentare. Dacă operatorii nu își achită restanțele până pe 4 noiembrie, de la 5 noiembrie poate fi suspendată temporar circulația unor trenuri Regio.

O a treia etapă, care ar putea afecta și anumite trenuri InterRegio, este prevăzută pentru 21 noiembrie, în cazul în care obligațiile financiare nu vor fi achitate.

Când vor fi reluate trenurile anulate

Transferoviar Călători nu a comunicat, deocamdată, o dată la care cele 24 de trenuri ar putea reveni în circulație. Operatorul susține că încearcă să găsească soluții pentru restabilirea serviciilor. Compania recunoaște că anulările vor afecta programul călătorilor și transmite că depune eforturi pentru limitarea consecințelor.