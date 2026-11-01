Aplicația TollRo continuă să le dea bătăi de cap șoferilor, la o lună de la lansare

La o lună de la introducerea sistemului electronic de taxare TollRo, transportatorii rutieri continuă să reclame probleme care le îngreunează activitatea. Aplicația, devenită obligatorie de la 1 octombrie 2026 pentru vehiculele de peste 3,5 tone, prezintă în continuare erori de conectare, dificultăți la efectuarea plăților și probleme în stabilirea traseelor. În același timp, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) nu poate preciza câte amenzi au fost aplicate în prima lună de funcționare.

Transportatorii susțin că problemele semnalate încă de la lansarea platformei nu au fost rezolvate în totalitate. Printre cele mai frecvente situații se numără blocarea conturilor, întreruperea sesiunilor de taxare, imposibilitatea alimentării portofelului electronic și afișarea unor trasee care includ drumuri interzise camioanelor.

Potrivit News.ro, reprezentanții organizațiilor profesionale avertizează că aceste deficiențe provoacă întârzieri și obligă șoferii sau dispecerii să repete operațiunile necesare achitării taxei.

Transportatorii reclamă probleme care le consumă timp și bani

Radu Dinescu, secretarul general al Uniunii Naționale a Transportatorilor Rutieri din România , atrage atenția că aplicația poate fi considerată funcțională chiar și atunci când doar o parte dintre utilizatori o pot folosi.

Acesta susține că un sistem care permite accesul unor transportatori, dar îi împiedică pe alții să își încarce conturile sau să efectueze plățile, nu poate fi considerat pe deplin operațional. O altă nemulțumire privește gestionarea documentelor fiscale. Pentru fiecare sesiune de taxare este emisă o factură, ceea ce poate însemna mii de documente pentru o companie cu un număr mare de vehicule.

La rândul său, Vasile Ștefănescu, președintele Confederației Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (COTAR), reclamă dificultăți la configurarea traseelor, emiterea tichetelor și efectuarea plăților. În cazul firmelor care operează zeci sau sute de camioane, problemele tehnice se traduc în timp pierdut și în activități administrative suplimentare.

CNAIR nu știe încă numărul amenzilor aplicate

O altă problemă este lipsa unor date clare privind sancțiunile aplicate de la lansarea sistemului.

Reprezentanții UNTRR afirmă că nu au primit informații despre transportatori care să fi fost amendați pentru nerespectarea regulilor TollRo. O poziție similară a fost exprimată și de președintele COTAR. Totuși, CNAIR nu confirmă că nu au fost aplicate sancțiuni. Întrebată de News.ro câte amenzi au fost date începând cu 1 octombrie și care este valoarea acestora, compania a explicat că verificările nu au fost finalizate.

Potrivit CNAIR, informațiile colectate prin punctele fixe și mobile de control trebuie analizate înainte de întocmirea proceselor-verbale de contravenție. Instituția susține că volumul mare de înregistrări și procedurile administrative nu permit, deocamdată, prezentarea unei situații centralizate.

Ce se întâmplă dacă aplicația nu funcționează

CNAIR a explicat că șoferii nu pot fi sancționați atunci când imposibilitatea efectuării plății este provocată de o defecțiune a sistemului central TollRo. Protecția este prevăzută de Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 922/2026 și vizează situații precum indisponibilitatea serverelor sau erorile generalizate de plată.

În schimb, transportatorii avertizează că există și situații în care platforma funcționează doar parțial, fără ca acestea să fie declarate oficial incidente tehnice. Pentru a evita eventualele sancțiuni nejustificate, CNAIR recomandă șoferilor să păstreze capturi de ecran ale erorilor, cu data și ora vizibile, precum și mesajele primite de la procesatorii de plăți.

Probleme și pentru firmele cu flote mari

Companiile care administrează mai multe camioane au semnalat și imposibilitatea pornirii simultane a mai multor sesiuni de monitorizare GPS de pe același dispozitiv. CNAIR explică faptul că fiecare șofer trebuie să utilizeze aplicația instalată pe propriul telefon și să pornească o sesiune individuală pentru vehiculul condus.

O altă dificultate apare la emiterea tichetelor de rută, operațiune care poate dura aproximativ cinci minute pentru un singur camion. În cazul unei flote de 300 de vehicule, timpul necesar poate ajunge la 25 de ore pentru emiterea individuală a tichetelor.