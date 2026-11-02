ANAF trimite notificări pentru taxa pe lux. Proprietarii de case și mașini scumpe riscă dobânzi și penalități dacă nu depun formularul

ANAF a început notificările pentru taxa pe lux

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a demarat transmiterea notificărilor către proprietarii de case și mașini scumpe, în legătură cu obligațiile fiscale aferente taxei pe lux. Măsura îi vizează pe contribuabilii care dețin bunuri din aceste categorii și care trebuie să respecte cerințele de declarare stabilite pentru această taxă.

Notificările transmise de ANAF au rolul de a atrage atenția asupra obligației de depunere a formularului necesar. Prin urmare, persoanele care primesc astfel de înștiințări trebuie să acorde atenție termenelor și formalităților fiscale care le revin.

Formularul trebuie depus de proprietarii vizați

Depunerea formularului reprezintă o etapă necesară pentru îndeplinirea obligațiilor privind taxa pe lux, astfel că proprietarii de locuințe și autoturisme scumpe trebuie să țină cont de această cerință și să nu ignore notificările primite de la ANAF.

Trebuie subliniat faptul că nedepunerea documentului poate determina intervenția autorității fiscale, ceea ce înseamnă că, dacă obligația de declarare nu este îndeplinită, ANAF poate stabili din oficiu suma datorată de contribuabil, procedură ce poate avea efecte directe asupra situației fiscale a persoanelor vizate, în condițiile în care suma stabilită de autoritate poate fi însoțită de costuri suplimentare.

Ce riscă persoanele care nu respectă obligația fiscală

Consecințele nedepunerii formularului nu se limitează la stabilirea din oficiu a obligației de plată, ANAF putând adăuga dobânzi și penalități la suma datorată. Prin urmare, proprietarii de case și mașini scumpe care intră sub incidența taxei pe lux au motive să trateze cu atenție notificările primite și să respecte obligațiile de declarare.

În lipsa depunerii formularului, contribuabilii riscă să ajungă în situația în care Fiscul stabilește obligația fiscală fără o declarație depusă de aceștia, iar suma finală de achitat poate crește prin aplicarea dobânzilor și penalităților.

Pentru persoanele vizate, verificarea notificărilor ANAF și îndeplinirea formalităților fiscale sunt esențiale pentru evitarea unor costuri suplimentare.

Impozitul pe bunurile imobile și mobile de valoare mare se aplică astfel: pentru clădirile rezidențiale, cota este de 0,9% asupra diferenței dintre valoarea impozabilă comunicată de organul fiscal local și plafonul de 2.500.000 lei; pentru autoturisme, se aplică aceeași cotă de 0,9% asupra diferenței dintre valoarea de achiziție și plafonul de 375.000 lei.

Majorarea cotei de impozitare de la 0,3% la 0,9% a fost introdusă prin Legea nr. 239/2025, pentru eficientizarea resurselor publice și corectarea legislației fiscale existente.