Lux la preț de chilipir. Cât susține Ciolacu că a costat blana Sorinei Docuz

Blana purtată de Sorina Docuz la botezul fiului lui Alfred Simonis ar fi costat doar 500 de euro, susține Marcel Ciolacu. Acesta spune că accesoriul a fost cumpărat din Istanbul, după ce presa ar fi estimat că haina purtată de partenera fostului premier ar avea un preț între 10.000 și 15.000 de euro.

Marcel Ciolacu a declarat pentru Digi24 că etola de blană a fost luată pentru suma de 500 de euro. Pentru a-și susține afirmațiile, Ciolacu a trimis inclusiv fotografii cu magazinul de unde ar fi fost cumpărată. Printre imaginile transmise se află și cartea de vizită a comercianutului, care indică o adresă din Marele Bazar din Istanbul. Potrivit fostului premier, magazinul ar fi folosit ulterior imaginea sa și a partenerei sale pentru a-și face reclamă.

Botez cu sute de invitați, lideri PSD și un concert susținut de Al Bano

Controversa a pornit de la petrecerea organizată la Timișoara de Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș, cu ocazia botezului celui de-al treilea fiu al său. Nașul copilului a fost Sorin Grindeanu, președintele PSD. Evenimentul a reunit sute de invitați, printre care numeroși politicieni social-democrați. Alături de Marcel Ciolacu au participat primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, Claudiu Manda și Paul Stănescu.

La petrecere au fost prezenți și actuali sau foști miniștri, între care Alexandru Rogobete, Florin Manole și Alexandru Rafila. Atmosfera a fost întreținută inclusiv de artistul italian Al Bano, care a susținut un concert. Printre artiștii prezenți s-au numărat și Theo Rose, Damian Drăghici și Loredana Groza.

Imaginile de la botez au provocat reacții și în rândul opoziției. Reprezentanți ai PNL și USR au criticat luxul afișat la eveniment și ținutele considerate scumpe ale participanților. Unii dintre aceștia i-au numit pe liderii PSD „socialiști de caviar”, făcând referire la contrastul dintre valorile sociale promovate de partid și opulența afișată la petrecere.