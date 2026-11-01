Liberalii, despre petrecerea „socialiștilor de caviar”de la Timișoara. „S-a strigat catalogul opulenței sfidătoare”

Gigel Știrbu și Alexandru Muraru au reacționat duminică, după ce în presă au apărut ecouri ale petrecerii de fițe organizate de președintele Consiliului Județean Timiș, social-democratul Alfred Simonis, pentru botezul celui de al patrulea copil al său. Naș a fost, ca și la ceilalți trei copii ai săi, chiar președintele PSD, Sorin Grindeanu, iar la eveniment a participat toată spuma social-democraților.

„Fastul unei nomenclaturi care a pierdut orice legătură cu realitatea”

Vicepreședintele PNL și deputat de Olt, Gigel Știrbu, face o postare pe Facebook sub titlul „Halloween-ul la PSD-iști! Botezul „socialiștilor de caviar” și celebritatea nesimțirii. 36 de ani de jaf pe spatele unei Românii îngenuncheate!”

„În timp ce românii își numără banii de la o lună la alta, strâng cureaua în fața facturilor și se întreabă cum o să treacă iarna, la Timișoara s-a strigat catalogul opulenței sfidătoare”, spune Știrbu.

El spune despre botezul organizat de Alfred Simonis, președintele PSD al Consiliului Județean Timiș, că are „fastul specific unei nomenclaturi care a pierdut orice legătură cu realitatea”.

„Paraziții publici în haine de gală: Luxul nesimțit pe banii tăi!”

„Spectacolul a fost de o vulgaritate financiară strigătoare la cer”, spune Știrbu.. „«Socialiștii de caviar» și-au etalat fără nicio jenă blănurile scumpe, bijuteriile orbitoare, mașinile de sute de mii de euro și ceasurile care valorează cât bugetul pe câțiva ani al unei familii de rând.

Toate acestea sub masca ipocrită a „social-democrației”, în timp ce românilor de rând li se spune zilnic că «nu sunt bani» pentru indexarea reală a pensiilor, pentru salarii decente în educație sau pentru spitale moderne. Cu banii aruncați pe această aroganță sfidătoare, mii de pensionari ar fi putut avea o bătrânețe demnă.”

El spune despre „casta trântorilor cu carnet de partid” care au „zero meserie, miliarde în conturi!” că oferă „un asediu cinic al bugetarilor de lux. O castă de privilegiați care, în proporție covârșitoare, n-au avut nicio meserie reală, n-au profesat o zi în economia privată și n-au produs niciodată un leu din valoare adăugată înainte de a intra în politică”.

Dar că „singura lor calificare a fost carnetul de partid și loialitatea oarbă față de sistem”. Din postura de simpli funcționari ai statului, „acești oameni au strâns averi colosale și inexplicabile, transformând instituțiile și funcțiile publice în moșii personale, în timp ce batjocoresc efectiv cetățenii de rând”, spune deputatul PNL.

„36 de ani de jaf sistematic: Generații distruse pentru huzurul lor!”

„Sunt 36 de ani de hoție endemică, de furăciuni socialiste mascate sub grija față de popor. Trei decenii și jumătate în care această structură transpartinică a sufocat România, a devalizat resursele, a alungat milioane de tineri peste granițe și a blocat intenționat dezvoltarea infrastructurii”, mai spune liberalul.

„Sfidarea absolută de la Timișoara nu este un caz izolat, ci reprezintă însăși definiția unui sistem care își bate joc de cetățeni”, spune Gigel Știrbu.

Banii care „ar fi trebuit să se transforme în autostrăzi sigure, școli sigure și tratamente pentru bolnavi se regăsesc astăzi în etichetele de lux ale celor care pretind că te reprezintă”, spune liberalul.

„România nu mai poate și nu mai trebuie să tolereze acest jaf deghizat în petreceri fastuoase. Este timpul ca această cultură a impunității, a opulenței nesimțite pe spatele muncii noastre, să fie taxată definitiv de o societate care s-a săturat să mai finanțeze dinastii de baroni!”, conchide el.

Și vicepreședintele PNL Aexandru Muraru, deputat de Iași, a reacționat tot printr-o postare pe Facebook în același registru. El spune că „socialiștii de caviar au dat prima mega-petrecere de fițe după ce au preluat puterea”.

El spune că liderii PSD s-au adunat la un eveniment privat „pentru a organiza de bună seamă lupta cu «greaua moștenire»”.

„Dacă le pui țoalele la un loc și evaluezi costurile, poți face indexarea pensiilor”

„Blănurile de zeci de mii de euro, ceasurile de catalog și toaletele de gală devin, se pare, ținuta obligatorie în astfel de momente grele pentru țară”, spune cu ironie Muraru.

„Dacă le pui țoalele la un loc și evaluezi costurile, poți face indexarea pensiilor”, spune deputatul.

„Altfel plângi pentru România și pentru cei săraci când și batista de la rever pare să valoreze cât pensia pe câteva luni a unui român obișnuit”, remarcă liberalul.

„Altfel deplângi «moștenirea grea» când aurul – nu partidul frate – strălucește din fiecare colț al încăperii și aruncă lumină peste toate «nenorocirile» lăsate în urmă de guvernarea care a redresat finanțele României”, spune cu ironie Muraru.

„România lor și România oamenilor obișnuiți sunt, pur și simplu, două lumi diferite”

El spune despre „genți de mii de euro, blănuri de zeci de mii de euro, ceasuri de colecție și pantofi de firmă” că au marcat „o competiție a aroganței și nesimțirii, unde luxul ostentativ a căutat să compenseze lipsa de caracter”.

„Demonstrația de opulență și lux de la evenimentul lui Simonis spune, de fapt, totul despre PSD: un partid desprins complet de viața și nevoile oamenilor obișnuiți. Un partid care vorbește despre sărăcie, dar trăiește regește”, spune Muraru.

„Un partid care deplânge „greaua moștenire”, dar pentru care singura greutate vizibilă pare să fie cea a aurului, a ceasurilor și a blănurilor purtate la petrecere. România lor și România oamenilor obișnuiți sunt, pur și simplu, două lumi diferite”, conchide el.

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