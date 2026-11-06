Papa Leon al XIV-lea pleacă în America de Sud, la o lună după operația de cancer pulmonar. Ce spun medicii despre turneul de 12 zile

Zece orașe și 36 de discursuri

Programul se încheie pe 17 noiembrie și cuprinde un traseu de aproximativ 31.000 km prin 10 orașe, în care papa va rosti 36 de discursuri. Este, arată Reuters, una dintre cele mai solicitante deplasări în străinătate făcute în ultimele decenii de un conducător al Bisericii Catolice.

Sosirea în Uruguay e programată la ora 16:30 (19:30 GMT), iar papa va rămâne acolo până duminică, timp în care va trece prin trei orașe. Vor urma trei zile în Argentina și alte șase în Peru.

Pe lângă discursuri, programul include liturghii în aer liber, celebrate în cele mai importante locuri de interes local. Papa va merge și într-o închisoare din Argentina, iar în Peru va ajunge cu elicopterul în comunități andine izolate.

Revenirea în țara adoptivă

Născut la Chicago, papa a trăit zeci de ani în Peru, unde a obținut și cetățenia.

Purtătorul de cuvânt al Vaticanului, Matteo Bruni, a declarat că suveranul pontif privește călătoria ca pe o „întoarcere acasă, în locurile în care a petrecut mult timp și de care se simte strâns legat”.

Miercuri, la audiența săptămânală din Piața Sfântul Petru, Leon le-a spus pelerinilor că își propune ca, pe parcursul vizitei, să „consolideze credința, să reînnoiască speranța și să reaprindă flacăra carității”.

Starea de sănătate, la o lună după operație

Leon, în vârstă de 71 de ani, a fost operat în octombrie pentru adenocarcinom pulmonar, cea mai frecventă formă de cancer pulmonar.

Medicii săi au precizat că boala era localizată și că papa nu mai are nevoie de alte tratamente. Săptămâna aceasta, Vaticanul a anunțat că pontiful s-a vindecat complet, iar Bruni a afirmat că recuperarea este suficientă pentru ca turneul să se desfășoare fără măsuri medicale suplimentare sau precauții speciale.

Experții medicali consultați de Reuters consideră că acordul medicilor pentru zbor sugerează un risc scăzut de complicații după operație, un plămân operat complet reexpandat și plăgi chirurgicale care se vindecă fără semne de infecție.

Aceiași specialiști au atras totuși atenția că itinerariul încărcat i-ar putea impune papei pauze de odihnă și, după caz, folosirea de oxigen suplimentar, mai ales la altitudinile mari din Anzii peruvieni.

Discursuri în fața guvernelor, inclusiv în fața lui Milei

Papa, care în ultimele luni a criticat ferm direcția în care se îndreaptă conducerea lumii, va vorbi în fața guvernelor din fiecare dintre cele trei țări, în discursuri așteptate cu mare interes.

Unul dintre ele va fi rostit duminică în prezența președintelui Argentinei, Javier Milei, libertarian de dreapta văzut ca un aliat apropiat al președintelui american Donald Trump.

Trump l-a criticat dur pe Leon la începutul anului, după ce papa se pronunțase împotriva războiului din Iran.

Prima vizită papală în Argentina și Uruguay după anii `80

Răposatul papă Francisc, predecesorul lui Leon și originar din Argentina, a mers în Peru în 2018, însă nu s-a mai întors niciodată în țara natală.

De la sfârșitul anilor `80, niciun papă nu a mai vizitat Argentina sau Uruguayul. Autoritățile argentiniene estimează că la evenimentele papei vor participa aproximativ 7 milioane de oameni.

O Biserică ce pierde teren în regiune

În cifre absolute, America Latină a fost mult timp regiunea cu cei mai mulți catolici din lume.

În ultima vreme însă, Biserica a cedat teren în fața cultelor evanghelice, aflate în creștere rapidă, și a avut dificultăți în a răspunde atitudinilor sociale progresiste și formelor individuale de practică religioasă.

Liderii catolici locali speră ca vizita să revigoreze credința în toată regiunea și să ajute la refacerea prestigiului Bisericii, afectat de scandalurile de abuz.

Vaticanul a anunțat că, pe durata turneului, Leon va avea mai multe întâlniri cu supraviețuitori ai abuzurilor sexuale comise de clerici catolici, fără să ofere alte detalii.

Un mesaj de unitate pentru continent

Potrivit lui Bruni, discursurile papei din acest turneu vor trata mai multe probleme ale continentului, între care distrugerea mediului, traficul de arme și instabilitatea politică din regiune.

„Papa aduce un mesaj de comuniune și unitate, o invitație de a ne recunoaște unii pe alții… ca membri ai aceleiași familii”, a declarat purtătorul de cuvânt al Vaticanului.