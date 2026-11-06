Construcția Arcului de Triumf propus de Donald Trump, oprită de instanță

Un judecător federal din Washington a emis o decizie de suspendare temporară a lucrărilor pentru controversatul „Arc de Triumf” promovat de președintele american Donald Trump. Măsura vine la scurt timp după ce o comisie federală de planificare dăduse undă verde proiectului monumental de 72 de metri, stârnind critici vehemente din partea veteranilor și a opoziției politice, care acuză afectarea imaginii monumentelor istorice din capitala SUA.

Un judecător federal a decis blocarea temporară a lucrărilor de construcție pentru monumentul gigantic dorit de Donald Trump în Washington, într-un raport publicat de BBC.

Judecătoarea Tanya Chutkan a impus o pauză obligatorie de 14 zile înainte ca orice șantier să poată fi deschis pe insula Columbia. Decizia instanței vine după ce Comisia Națională de Planificare a Capitalei (NCPC) votase joi seară, cu o majoritate de 8 la 4, în favoarea demarării proiectului. Susținătorii președintelui au argumentat că arcul de 250 de picioare (72 de metri) va reprezenta un omagiu adus istoriei Statelor Unite și veteranilor de război, având în vedere marcarea a 250 de ani de la fondarea națiunii.

Cu toate acestea, criticii susțin că monumentul va obstructiona vizibilitatea asupra Cimitirului Național Arlington, locul unde își dorm somnul de veci mii de eroi americani.

Elemente de design extrem de controversate

Rendările grafice prezentate publicului ilustrează o structură impozantă, pe al cărei vârf este amplasată o statuie aurită a Statuii Libertății cu aripi, încadrată de doi vulturi din aur. Pe fețele arcului sunt inscripționate cu litere aurii devizele „One Nation Under God” și „Liberty and Justice for All”.

Dincolo de valoarea simbolică, administrația susține că structura va funcționa și ca un complex militar securizat, echipat pentru depozitarea echipamentelor de luptă și pregătit pentru instalarea snipere-lor și a dronelor de supraveghere. Liderul de la Casa Albă a declarat anterior pe rețelele sociale că dintre marile capitale ale lumii, Washingtonul este singurul care nu deține un arc de triumf.

Mark Paoletta, președintele comitetului NCPC și un numit al președintelui, a subliniat în cadrul ședinței că monumentul completează un plan urbanistic vechi de un secol și oferă cimitirului Arlington o poartă monumentală pe măsura sacrificiului național.

Reacții dure din partea veteranilor și a politicienilor

În ciuda aprobării oficiale obținute după nouă ore de dezbateri publice, valul de opoziție este extrem de puternic. Anne Wright, fost diplomat și veteran cu 29 de ani de serviciu militar, a afirmat că va recurge la proteste extreme pentru a opri utilajele: „Ne vom lega de excavatoare, avem veterani în scaune cu rotile și îi vom conecta direct de aceste utilaje”.

Ea a menționat că rezultatele recentelor alegeri au arătat clar că politicile bazate pe ego au fost respinse de populație. La rândul său, John Pomeroy, veteran al Forțelor Aeriene, a catalogat ideea stocării de armament în interiorul arcului drept o „propunere necoaptă” care ar putea transforma monumentul într-o țintă pentru atacuri teroriste.

În plan politic, congresmanul democrat Jared Huffman a avertizat că proiectul distruge panorama solemnă către Memorialul Lincoln și afectează unitatea vizuală a capitalei, transformându-se într-un „tribut adus propriei persoane, specific împăraților sau regilor”.

Lupte juridice multiple pe rolul instanțelor

Proiectul supranumit „Arc de Trump” întâmpină obstacole majore în instanțe, unde au fost depuse numeroase acțiuni în justiție legate de impactul asupra mediului, congestionarea traficului și securitatea publică. O dispută centrală rămâne cea legată de necesitatea obținerii aprobării directe a Congresului SUA.

Monumentul face parte dintr-o serie mai largă de inițiative imobiliare contestate, printre care se numără o sală de bal de 400 de milioane de dolari la Casa Albă și refacerea unui teren istoric de golf. Rămâne de văzut dacă suspendarea de 14 zile va fi urmată de o blocare definitivă în instanță.