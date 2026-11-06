Soluția Maiei Sandu împotriva amenințării ruse: Unirea cu România rămâne pe agendă. Ce planuri are Chișinăul pentru 2028

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a readus în discuție o potențială reunificare a țării sale cu România. Ea a acordat un interviu pentru publicația maghiară Valasz, citată de Antena3. Șefa statului a prezentat unirea ca pe o posibilă soluție pentru securitatea națională.

Jurnaliștii maghiari au rugat-o să explice o afirmație mai veche. În trecut, ea a declarat că ar vota pentru unire la un eventual referendum.

„Vreau ca țara mea să fie în siguranță și să fie liberă. Imaginați-vă că Rusia se apropie de granițele voastre. Trebuie să căutați soluții, chiar dacă acestea vi se pot părea neobișnuite”, a explicat Maia Sandu.

Libertate și democrație peste Prut

Reporterii au întrebat dacă Republica Moldova ar fi cu adevărat liberă ca parte a României. Maia Sandu a făcut o distincție clară între libertatea cetățenilor și problema suveranității statale. Ea a subliniat diferențele majore dintre statul român și regimul de la Moscova.

„În ceea ce privește suveranitatea, aceasta este o altă discuție. Dar România este o țară democratică, spre deosebire de Rusia. Cetățenii României sunt liberi, ceea ce nu se poate spune despre Rusia”, a concluzionat președinta.

„Subiectul rămâne pe agendă”

Aceste declarații completează un mesaj similar transmis recent de liderul de la Chișinău. Într-un interviu acordat în luna octombrie publicației Calea Europeană, Maia Sandu a subliniat că ideea reunificării nu este deloc nouă în spațiul public. Discuțiile au existat încă dinainte de declararea independenței statului moldovean.

Ea a menționat că percepția cancelariilor externe asupra acestui scenariu variază. Unii lideri recunosc aportul de securitate pe care l-ar aduce unirea, în timp ce alții anticipează posibile complicații diplomatice.

„Până la urmă, e decizia cetățenilor. Constituția noastră scrie că o asemenea decizie poate fi luată doar de majoritatea cetățenilor înscriși în listele electorale. E un subiect care a fost pe agenda de discuții și care rămâne pe agendă”, a afirmat Maia Sandu.

Obiectivul major: Aderarea la Uniunea Europeană în 2028

Din cauza lipsei unui sprijin popular majoritar pentru unire în acest moment, autoritățile se concentrează pe o direcție alternativă. Aceasta beneficiază de o susținere mult mai largă din partea populației.

„Avem o majoritate care susține integrarea în Uniunea Europeană. De aceea urmărim acest obiectiv cu atâta determinare”, a precizat ea pentru presa ungară.

Calendarul asumat de autoritățile moldovene este unul extrem de ambițios. Guvernul de la Chișinău s-a pregătit tehnic pentru închiderea unor capitole de negociere. Obiectivul central asumat de Maia Sandu este pregătirea Republicii Moldova pentru semnarea tratatului de aderare la blocul comunitar către sfârșitul anului 2028.