Soluția Maiei Sandu împotriva amenințării ruse: Unirea cu România rămâne pe agendă. Ce planuri are Chișinăul pentru 2028

Maia Sandu consideră unirea cu România o posibilă soluție de securitate în fața Rusiei. Subiectul rămâne pe agenda discuțiilor de la Chișinău. Totuși, liderul moldovean recunoaște lipsa unui sprijin popular majoritar pentru acest pas. Din acest motiv, autoritățile urmăresc cu prioritate integrarea europeană.

Stefan Lupu - Reporter special
Soluția Maiei Sandu împotriva amenințării ruse: Unirea cu România rămâne pe agendă. Ce planuri are Chișinăul pentru 2028

Sursă foto: Maia Sandu/Facebook

Maia Sandu consideră unirea cu România o posibilă soluție de securitate în fața Rusiei. Subiectul rămâne pe agenda discuțiilor de la Chișinău. Totuși, liderul moldovean recunoaște lipsa unui sprijin popular majoritar pentru acest pas. Din acest motiv, autoritățile urmăresc cu prioritate integrarea europeană.

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a readus în discuție o potențială reunificare a țării sale cu România. Ea a acordat un interviu pentru publicația maghiară Valasz, citată de Antena3. Șefa statului a prezentat unirea ca pe o posibilă soluție pentru securitatea națională.

Jurnaliștii maghiari au rugat-o să explice o afirmație mai veche. În trecut, ea a declarat că ar vota pentru unire la un eventual referendum.

„Vreau ca țara mea să fie în siguranță și să fie liberă. Imaginați-vă că Rusia se apropie de granițele voastre. Trebuie să căutați soluții, chiar dacă acestea vi se pot părea neobișnuite”, a explicat Maia Sandu.

Libertate și democrație peste Prut

Reporterii au întrebat dacă Republica Moldova ar fi cu adevărat liberă ca parte a României. Maia Sandu a făcut o distincție clară între libertatea cetățenilor și problema suveranității statale. Ea a subliniat diferențele majore dintre statul român și regimul de la Moscova.

„În ceea ce privește suveranitatea, aceasta este o altă discuție. Dar România este o țară democratică, spre deosebire de Rusia. Cetățenii României sunt liberi, ceea ce nu se poate spune despre Rusia”, a concluzionat președinta.

„Subiectul rămâne pe agendă”

Aceste declarații completează un mesaj similar transmis recent de liderul de la Chișinău. Într-un interviu acordat în luna octombrie publicației Calea Europeană, Maia Sandu a subliniat că ideea reunificării nu este deloc nouă în spațiul public. Discuțiile au existat încă dinainte de declararea independenței statului moldovean.

Ea a menționat că percepția cancelariilor externe asupra acestui scenariu variază. Unii lideri recunosc aportul de securitate pe care l-ar aduce unirea, în timp ce alții anticipează posibile complicații diplomatice.

„Până la urmă, e decizia cetățenilor. Constituția noastră scrie că o asemenea decizie poate fi luată doar de majoritatea cetățenilor înscriși în listele electorale. E un subiect care a fost pe agenda de discuții și care rămâne pe agendă”, a afirmat Maia Sandu.

Obiectivul major: Aderarea la Uniunea Europeană în 2028

Din cauza lipsei unui sprijin popular majoritar pentru unire în acest moment, autoritățile se concentrează pe o direcție alternativă. Aceasta beneficiază de o susținere mult mai largă din partea populației.

„Avem o majoritate care susține integrarea în Uniunea Europeană. De aceea urmărim acest obiectiv cu atâta determinare”, a precizat ea pentru presa ungară.

Calendarul asumat de autoritățile moldovene este unul extrem de ambițios. Guvernul de la Chișinău s-a pregătit tehnic pentru închiderea unor capitole de negociere. Obiectivul central asumat de Maia Sandu este pregătirea Republicii Moldova pentru semnarea tratatului de aderare la blocul comunitar către sfârșitul anului 2028.

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