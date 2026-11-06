Angajații ANAF ar putea protesta din ianuarie. Ce termen i-au dat Guvernului și ce cer

Legea salarizării, amânată pentru anul viitor

Reprezentanții sindicali au participat pe 2 noiembrie 2026 la discuții la Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale. Au aflat că până la sfârșitul anului 2026 nu sunt planificate măsuri legislative privind salarizarea, potrivit SindFISC.

Li s-a spus și că baza de date de care e nevoie pentru noua lege ar urma să fie finalizată abia în martie 2027.

Programul de guvernare al executivului condus de Luca Niculescu nu cuprinde o indexare a salariilor bugetarilor, așa că eventuale creșteri ar putea apărea doar odată cu legea salarizării. Dacă baza de date va fi gata abia în martie, discuțiile și adoptarea legii ar putea fi împinse și mai târziu în cursul anului, arată profit.ro.

Sindicatul atrage atenția că, pentru cei care lucrează în finanțele publice, noua amânare prelungește incertitudinea, păstrează salariile înghețate și îi lasă fără o perspectivă profesională clară.

Al doilea an fără creșteri salariale

Încă din vara acestui an, SindFISC a organizat proteste importante, pe fondul dezbaterilor despre legea salarizării din sectorul public. Este al doilea an de înghețare a salariilor bugetarilor.

Pe lângă aceste acțiuni, angajații din ANAF, Vamă și Ministerul Finanțelor au ieșit și în proteste spontane de amploare.

O categorie profesională proprie, cerută de ani de zile

Statutul finanțistului este de mai mulți ani una dintre cele mai importante revendicări ale angajaților din finanțele publice.

Dacă ar fi încadrați într-o familie ocupațională distinctă, aceștia și-ar putea apăra mai eficient drepturile și n-ar mai fi tratați la comun cu alte categorii de funcționari publici, de pildă cu cei din primării.

Riscurile unei administrații fiscale slăbite

Președintele SindFISC, Liviu Toader, a arătat că amânările repetate ale Statutului profesional și ale unei grile salariale distincte au devenit o problemă de stabilitate, eficiență și integritate a instituțiilor.

„Lipsa statutului profesional vulnerabilizează ANAF!”, a avertizat liderul sindical.

Potrivit lui Toader, statul își reduce singur capacitatea de a colecta venituri publice atunci când cere eficiență în lupta cu evaziunea fiscală, dar ignoră protecția și stabilitatea profesională a propriilor angajați.

Efectele nu se opresc la cei din finanțe, ci afectează întreaga societate, susține acesta.

„O administrație fiscală vulnerabilă înseamnă o capacitate redusă de combatere a evaziunii, presiuni suplimentare asupra contribuabililor corecți și riscuri pentru finanțarea serviciilor publice”.

Trei revendicări adresate Guvernului

SindFISC are trei solicitări. Prima este ca Statutul profesional al personalului din finanțele publice să fie adoptat cu prioritate, fără să depindă de calendarul noii legi a salarizării, și să cuprindă garanții efective de protecție profesională.

A doua este o grilă de salarizare separată, care să țină cont de complexitatea muncii, de riscurile și de responsabilitățile specifice acestor angajați.

În al treilea rând, sindicatul cere Guvernului să își asume public un calendar legislativ ferm și să înceapă consultări reale cu sindicatele reprezentative, pentru a găsi și adopta soluțiile necesare.

Un statut care nu depinde de majorările salariale

În viziunea SindFISC, Statutul profesional nu trebuie să aștepte finalizarea noii legi a salarizării. Chiar fără eventuale majorări, statutul ar putea stabili drepturile, obligațiile, incompatibilitățile, protecția profesională și regulile de conduită ale angajaților.

Ar putea stabili și garanțiile de care aceștia au nevoie ca să își îndeplinească atribuțiile cu independență și responsabilitate.

Sindicatul vrea ca profesia de FINANȚIST să fie recunoscută și reglementată printr-un cadru profesional comun. Acesta ar trebui să țină seama de specificul inspecției fiscale, al activității antifraudă, al colectării, executării silite, trezoreriei, vămii și al structurilor suport.

Potrivit sindicatului, Ministerul Finanțelor a primit deja un proiect de statut, construit după legislația unui stat membru al Uniunii Europene.

Mai întâi pichetări, apoi proteste extinse

Termenul fixat de sindicat este 31 decembrie 2026. Dacă până atunci Guvernul nu prezintă un calendar concret pentru adoptarea Statutului profesional și nu începe un dialog social real, SindFISC va trece la acțiuni de protest din ianuarie 2027, în condițiile legii.

Primul pas va fi pichetarea Ministerului Finanțelor și a sediului ANAF. Protestele s-ar putea extinde apoi, în forme stabilite împreună cu membrii organizației.

Poziția față de corupție

Sindicatul a vorbit și despre legătura dintre corupție, integritate și protecția angajaților și a arătat că „SindFISC condamnă fără echivoc orice faptă de corupție, respectă prezumția de nevinovăție și respinge categoric stigmatizarea miilor de angajați onești care își îndeplinesc atribuțiile cu profesionalism și responsabilitate, în condiții tot mai dificile”.

„Nu salariul mic justifică faptele de corupție și nu statutul profesional garantează integritatea. Dar un sistem care nu își protejează angajații, nu le oferă perspective de carieră și nu le recunoaște responsabilitățile creează vulnerabilități pe care statul nu își poate permite să le ignore”, se mai arată în comunicatul sindicatului.