Operațiunea Jupiter 6 continuă cu 277 de descinderi și un prejudiciu de 25 de milioane de lei

Polițiștii și procurorii continuă vineri ampla acțiune națională împotriva criminalității, denumită Operațiunea JUPITER 6. Acțiunea a ajuns la a cincea zi consecutivă de descinderi simultane. Forțele de ordine efectuează 277 de percheziții domiciliare în București și în mai multe județe ale țării.

Operațiunea se desfășoară sub coordonarea directă a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PICCJ) și a Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR). Anchetatorii vor pune în executare 29 de mandate de aducere pentru persoanele vizate.

Cele 53 de acțiuni operative acoperă o gamă extrem de vastă de infracțiuni. Procurorii au calculat un prejudiciu total de 25.254.806 lei în dosarele penale în care se descinde vineri.

Evaziune fiscală, fraude informatice și tăieri ilegale

O prioritate a operațiunii rămâne combaterea criminalității economice. Anchetatorii vizează recuperarea sumelor sustrase de la bugetul de stat. Sunt investigate fapte grave de evaziune fiscală, spălare a banilor, delapidare și abuz în serviciu.

În paralel, polițiștii instrumentează dosare de fraudă informatică. Grupările vizate ar fi prejudiciat diverse companii prin plasarea de comenzi fictive și solicitarea ilegală a restituirii banilor. O altă direcție de anchetă urmărește rețelele specializate în comercializarea produselor contrafăcute (haine și încălțăminte) prin intermediul rețelelor de socializare.

Domeniul protecției mediului reprezintă o altă țintă majoră a descinderilor. Polițiștii investighează activități ilegale de dezmembrare auto și incendierea controlată a deșeurilor. În sectorul silvic, se caută probe pentru tăieri ilegale, furturi de arbori și utilizarea unor avize de transport falsificate.

Arme, cămătărie și proxenetism

Acțiunile de vineri nu se limitează la infracțiuni economice. Poliția acordă o atenție deosebită combaterii infracțiunilor la regimul armelor și munițiilor.

Lista faptelor investigate include activități de cămătărie, proxenetism, racordări clandestine la rețeaua electrică și furturi din auto. De asemenea, sunt vizate grupări implicate în amenințări, violare de domiciliu și tulburarea gravă a ordinii publice în urma unor conflicte stradale.

„Activitățile urmăresc identificarea bunurilor provenite din infracțiuni, recuperarea prejudiciilor și prevenirea unor noi fapte de natură penală”, a transmis Parchetul General.

Audierile suspecților vor avea loc pe parcursul întregii zile la sediile parchetelor competente.