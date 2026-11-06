Marco Rubio neagă că pleacă din administrația Trump. Pe cine ar susține la prezidențialele din 2028

De unde au pornit zvonurile

Joi, agenția Bloomberg a scris, invocând surse anonime, că Rubio s-ar gândi să renunțe la funcție, după înfrângerea categorică a republicanilor în alegerile intermediare de marți. Aceleași surse susțineau totuși că la Casa Albă se dorește ca el să rămână în post.

Știrea Bloomberg a apărut după un articol publicat anterior de The Independent, din Marea Britanie, care vorbea tot pe baza unor surse neidentificate despre o posibilă demisie a secretarului de stat.

Biroul lui Rubio a respins informația. Dylan Johnson, purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, i-a transmis agenției Bloomberg că „este vorba de o știre complet falsă, bazată pe afirmațiile unor surse anonime, care servește intereselor unui tabloid.

Secretarul nu a discutat despre părăsirea funcției sale și va continua să servească cu mândrie în administrația președintelui Trump mult după ce această știre falsă va fi demascată ca fiind încă o farsă fără temei”.

Intenția de a rămâne lângă președinte

Rubio a declarat că dorința de a lucra pentru Trump până la încheierea mandatului acestuia „a fost întotdeauna intenția” sa. El a spus că nu își explică de unde a apărut informația despre plecarea lui.

„Ca să fiu sincer, nu știu de unde vin aceste zvonuri. Ador munca pe care o fac. Mă face mereu să râd atunci când se spune că plec din post. Mă întreb: care?”, a declarat secretarul de stat.

Subiectul 2028, închis

Pe lângă funcția de șef al diplomației, Rubio îl consiliază pe Trump și pe probleme de securitate națională.

Întrebat dacă va candida la prezidențialele din 2028, a refuzat să răspundă: „Pur și simplu nu voi mai vorbi despre 2028. Pur și simplu n-o voi face”, a insistat el, relatează cotidianul american.

Rubio a spus în schimb că îl va sprijini pe vicepreședintele JD Vance, dacă acesta va decide să intre în cursă. A reluat astfel declarații făcute anterior pentru NBC News: „JD este un foarte bun prieten al meu. Dacă el candidează, cred că va fi un candidat excepțional. Am spus-o deja public și o repet: voi fi primul care se va angaja alături de el pentru a-l susține”.

Vance critică, Rubio se ține deoparte

Miercuri, Vance a luat distanță față de Trump, cu o evaluare critică a scrutinului intermediar publicată pe rețelele sociale.

Vicepreședintele a pus slabele rezultate obținute de republicani pe seama războiului din Iran, a opoziției față de politica administrației în privința Israelului și a felului în care s-a comunicat pe teme economice, potrivit The New York Times.

Dacă Trump a rămas pe o linie apropiată de Israel și a catalogat drept farsă îngrijorările legate de costul vieții, Rubio a preferat să nu comenteze afirmațiile lui Vance, precizând că nu se implică în politica internă.

Pe scenă, la mitingul din Kansas

Duminică, la un miting electoral în Kansas, Trump l-a chemat pe Rubio pe scenă și a glumit despre cât de popular este. Secretarul de stat a rostit câteva cuvinte și l-a felicitat pe președinte pentru că a garantat securitatea cetățenilor, conform aceleiași surse.

Ulterior, Rubio a explicat că a fost prezent la miting în calitatea sa de responsabil cu securitatea națională. El a admis că războiul din Iran a cântărit în votul americanilor: „Prețuri mai mari la pompa de benzină, recunosc, nu este un lucru cu care să faci campanie și să te lauzi”, a declarat el.

Prețul deciziilor nepopulare

Rubio consideră că președintelui i se cuvine recunoștință pentru măsurile luate în interesul țării, pe care le vede drept necesare, chiar dacă alegătorii nu le-au primit bine.

„Până la urmă acesta este prețul leadershipului, este dorința de a face lucruri care ar putea să nu fie populare sau oportune politic, dar care sunt necesare pentru țara ta și viitorul ei politic pe termen lung”, a afirmat Marco Rubio, potrivit The New York Times.