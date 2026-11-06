Cădere pe bursa de pe Wall Street. Acțiunile din sectorul AI prăbușesc bursele globale

Bursa din Statele Unite a suferit joi cea mai amplă corecție de o zi din perioada pandemiei încoace. Scăderea masivă a fost antrenată de prăbușirea cotațiilor pentru companiile tehnologice implicate în dezvoltarea inteligenței artificiale (AI).

Indicele Nasdaq 100, dominat de giganții tehnologici, a înregistrat o cădere de 6,4% într-o singură zi. Această depreciere a sters 2.300 de miliarde de dolari din valoarea cumulată a companiilor. Acțiunile Nvidia și SpaceX s-au prăbușit cu aproape 10% în doar câteva ore, după ce Tesla, Google și Apple înregistraseră scăderi semnificative încă de miercuri.

Aceste corecții masive vin pe fondul așteptărilor pieței privind viitoarele decizii politice de la Washington. Investitorii se tem că democrații, care vor prelua controlul Congresului în ianuarie, vor impune reglementări stricte pentru limitarea expansiunii inteligenței artificiale.

Dincolo de schimbările politice, analiștii consultați de Bloomberg și citați de Biziday susțin că sectorul tehnologic se confruntă cu un test de încredere. Investitorii au început să pună în balanță potențialul transformator al inteligenței artificiale cu randamentul real al investițiilor uriașe atrase până în prezent.

Efectul de domino pe piețele asiatice și europene

Vânzarea masivă de acțiuni a căpătat o dimensiune globală vineri dimineața. Piețele asiatice au resimțit din plin șocul de pe Wall Street. Bursa japoneză a suferit cea mai amplă corecție din ultimul an, înregistrând o scădere de 6%, în timp ce piața din Coreea de Sud s-a prăbușit cu aproape 9%.

„Este greu de judecat în acest moment dacă acesta este sfârșitul creșterii AI. Cheia este dacă declinul se limitează la înrăutățirea sentimentului investitorilor sau duce de fapt la o deteriorare a câștigurilor corporative”, a declarat Kazuki Sawamura, strateg la Shinkin Asset Management din Tokyo.

În acest climat de incertitudine, investitorii s-au orientat către active considerate sigure. Randamentul obligațiunilor chineze pe 10 ani a coborât la un minim istoric. În paralel, pe piața materiilor prime, țițeiul Brent a înregistrat o creștere de 1,8%, depășind din nou pragul de 100 de dolari pe baril, după o scădere pronunțată suferită anterior.

Indicatorii de predeschidere arată că piețele europene urmează aceeași tendință descendentă, însă specialiștii așteaptă să vadă dacă amplitudinea corecțiilor va atinge nivelul celor din SUA și Asia.