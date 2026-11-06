Trump lasă Israelul fără ajutor militar. Președintele Isaac Herzog: „Un fulger din senin”

Președintele israelian Isaac Herzog s-a declarat complet surprins de recentul anunț al lui Donald Trump. Liderul american intenționează să oprească sprijinul militar pentru Israel încă din acest an. Herzog a descris decizia ca pe „un fulger din senin”.

Statele Unite și Israelul au un memorandum de înțelegere valabil până în anul 2028. Acordul asigură Israelului 3,8 miliarde de dolari anual pentru achiziția de armament american. Trump vrea să rezilieze acest pact cu doi ani înainte de termenul oficial.

Subiectul a fost abordat de Herzog la o întâlnire cu partidul Yashar. Formațiunea este condusă de Gadi Eisenkot, principalul rival al premierului Benjamin Netanyahu.

„Chestiunea ajutorului american mă îngrijorează foarte mult și m-a luat prin surprindere”, a explicat președintele israelian.

Ambasadorul american în Israel, Mike Huckabee, a cerut clarificări suplimentare. El a apărat public parteneriatul militar dintre cele două state. Huckabee l-a contrazis pe vicepreședintele JD Vance cu privire la impactul sprijinului pentru Israel în politica americană, scrie news.ro.

Lupta pentru formarea noului guvern

Pe lângă criza diplomatică, Herzog trebuie să rezolve blocajul politic intern. Președintele a încheiat consultările cu partidele alese în noul Knesset. El va anunța duminică numele persoanei desemnate pentru formarea executivului.

Gadi Eisenkot a obținut sprijinul a 67 de parlamentari. Totuși, 19 mandate aparțin unor formațiuni arabe, fapt care complică negocierile.

În tabăra opusă, Benjamin Netanyahu a strâns doar 46 de locuri. Un aliat ultraortodox a refuzat să îl mai susțină pe actualul premier. Astfel, el a rămas mult sub majoritatea necesară de 61 de mandate.

Acuzații de fraudă electorală

Partidul Yashar consideră rezultatul alegerilor un mandat clar pentru schimbare. Reprezentanții formațiunii i-au cerut președintelui să îi acorde lui Eisenkot funcția de premier. Ei susțin că Netanyahu a pierdut definitiv încrederea cetățenilor.

În replică, Benjamin Netanyahu refuză să accepte înfrângerea. El contestă rezultatele alegerilor și reclamă „fraude masive”. Liderul israelian acuză partidele arabe de mită electorală și finanțări străine ilegale.

Candidatul desemnat duminică va avea la dispoziție 28 de zile pentru negocieri politice. Perioada poate fi prelungită cu încă 14 zile. Până la instalarea unui nou cabinet, Netanyahu rămâne prim-ministru interimar.