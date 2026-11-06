Cel mai lung proiect rutier din istoria Marii Britanii depășește pragul de 100 de ani de la prima propunere

Proiectul șoselei de ocolire a localității Banwell, propus pentru prima dată în urmă cu aproape un secol, înregistrează o nouă întârziere. Autoritățile locale estimează că drumul va fi deschis abia în a doua parte a anului 2027, după ce o amânare de șase luni a fost cauzată de lucrările de deviere a conductelor de apă. Centura satului din North Somerset, aprobată oficial abia în 2023, reprezintă cel mai lung proiect de infrastructură rutieră din istoria Marii Britanii.

Consiliul din North Somerset a explicat că mutarea conductei de apă este esențială înainte de avansarea lucrărilor, deoarece proiectul implică operațiuni masive de consolidare a solului, inclusiv foraje pentru piloni. Între timp, costul lucrării s-a dublat. Evaluat inițial la 56 de milioane de lire sterline, cu finanțare guvernamentală, bugetul a depășit 105 milioane de lire după ce contractorul inițial s-a retras din proiect.

Nemulțumiri în comunitate

Satul Banwell se confruntă cu probleme severe de trafic. Steve Voller, președintele Consiliului Parohial Banwell, a avertizat că amânarea prelungește „inconvenientele și stresul” pentru locuitori, dar și pentru șoferii blocați în tranzit la orele de vârf. El a ridicat inclusiv problema accesului serviciilor de urgență, relatând cum o ambulanță a fost forțată să se întoarcă din cauză că centrul satului era complet blocat.

Totuși, Mike Bell, liderul Consiliului North Somerset, a dat asigurări că lucrarea continuă și că „așteptarea lungă de un secol se va încheia curând”. Proiectul include, de asemenea, trasee noi pentru pietoni, bicicliști și călăreți, precum și amenajarea unor zone de pădure și zone umede. Aceste noi căi de acces se vor conecta cu Strawberry Line, o fostă cale ferată transformată în traseu de promenadă.

Speranțe pentru revitalizarea satului

Pentru localnici, proiectul traversează generații întregi. Roy Rice, istoric local, a povestit că unchiul său, Wally Richards, a ajutat la realizarea măsurătorilor inițiale ale traseului în 1927, când avea doar 11 ani.

„A fost o variantă diferită în 1927. El nu mai este printre noi, dar sunt sigur că ar fi foarte surprins că încă mai vorbim despre asta 100 de ani mai târziu”, a declarat istoricul.

Rice crede că finalizarea centurii ar putea schimba soarta satului, unde 30-40 de magazine s-au închis de-a lungul deceniilor din cauza traficului infernal care împiedica oprirea trecătorilor. Studiile autorităților sugerează că noua șosea ar putea reduce traficul prin centrul localității Banwell cu până la 78%.

„S-au ținut ședințe despre acest proiect timp de 30-40 de ani și nu părea niciodată o opțiune viabilă. Nu este o soluție perfectă, dar este mult mai bună decât ce avem în acest moment”, a adăugat Wally Rice, un alt locuitor în vârstă de 85 de ani.