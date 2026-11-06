Dan Motreanu: Primăriile și firmele ar putea plăti cu 500.000 de euro mai puțin la proiectele europene

O modificare negociată în Parlamentul European ar putea reduce semnificativ contribuția financiară a beneficiarilor de fonduri UE. Pentru un proiect de 10 milioane de euro, economia ar putea ajunge la jumătate de milion de euro.

O schimbare aflată în negocierile pentru viitorul buget al Uniunii Europene ar putea reduce semnificativ contribuția financiară pe care primăriile, consiliile județene și companiile trebuie să o asigure pentru proiectele europene. Pentru o investiție de 10 milioane de euro, economia ar putea ajunge la 500.000 de euro.

Negocierile pentru viitorul buget al Uniunii Europene și pentru politica de coeziune aferentă perioadei 2028-2034 au intrat într-o etapă importantă, iar una dintre temele aflate pe masa discuțiilor vizează nivelul contribuției europene la finanțarea investițiilor realizate în regiunile mai puțin dezvoltate.

Subiectul a fost abordat de Dan Motreanu, europarlamentar PNL, membru al Grupului PPE și al Comisiei pentru dezvoltare regională (REGI) din Parlamentul European, într-un document de poziție referitor la negocierile aflate în desfășurare la Bruxelles privind politica de coeziune după anul 2027.

Dan Motreanu: Am obținut sprijinul colegilor din Grupul PPE pentru creșterea contribuției UE

Potrivit acestuia, una dintre modificările susținute de PPE este creșterea contribuției Uniunii Europene pentru investițiile derulate în regiunile mai puțin dezvoltate, de la 85% la 90%.

„Am propus și am obținut sprijinul colegilor din Grupul PPE pentru creșterea contribuției Uniunii Europene la finanțarea investițiilor din regiunile mai puțin dezvoltate, de la 85% la 90%. Aceasta ar reduce contribuția pe care trebuie să o asigure bugetele naționale și locale și ar facilita realizarea investițiilor în cele șase regiuni mai puțin dezvoltate ale României (Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Centru și Nord-Vest)”, afirmă Dan Motreanu.

Europarlamentarul explică și impactul concret pe care l-ar avea această modificare pentru beneficiarii de fonduri europene.

„Pentru un proiect în valoare de 10 milioane de euro, contribuția UE ar crește de la 8,5 la 9 milioane de euro, iar contribuția beneficiarului ar scădea de la 1,5 la 1 milion de euro. Astfel, o primărie, un consiliu județean sau o întreprindere ar avea de asigurat cu 500.000 de euro mai puțin din surse proprii”, precizează acesta.

Implementarea proiectelor de dezvoltare ar putea fi accelerată

Măsura este considerată importantă mai ales în contextul presiunilor bugetare cu care se confruntă multe administrații locale. „Această măsură este deosebit de importantă pentru România, în contextul dificultăților bugetare actuale”, arată Dan Motreanu, care susține că reducerea contribuției proprii ar putea accelera implementarea proiectelor de dezvoltare.

În documentul prezentat în cadrul negocierilor europene, eurodeputatul mai susține și o majorare suplimentară a contribuției europene pentru regiunile aflate la frontiera estică a Uniunii Europene.

„Pentru regiunile de la frontiera estică a Uniunii Europene, aflate în proximitatea războiului din Ucraina, am propus și am obținut sprijinul PPE pentru majorarea contribuției europene cu încă 10%, aceasta putând ajunge la 95%. Pentru România, măsura vizează regiunile Nord-Vest, Nord-Est și Sud-Est, care au frontieră cu Ucraina sau Republica Moldova”, afirmă acesta.

Prefinanțare consistentă pentru anumite investiții

O altă propunere susținută de europarlamentar este introducerea unei prefinanțări consistente pentru anumite categorii de investiții, astfel încât beneficiarii să poată începe proiectele fără să mobilizeze sume importante din surse proprii.

„Beneficiarii ar putea primi o parte importantă din finanțarea europeană încă de la începutul proiectelor, fără să fie nevoiți să avanseze sume mari din bugetele proprii. Măsura ar facilita începerea mai rapidă a investițiilor și ar reduce presiunea financiară asupra primăriilor, consiliilor județene și celorlalți beneficiari”, spune Dan Motreanu.

Negocierile privind viitorul cadru financiar multianual al Uniunii Europene sunt încă în desfășurare, iar anul 2027 este considerat decisiv pentru stabilirea regulilor care vor guverna distribuirea fondurilor europene după 2028.