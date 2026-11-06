Avertisment pentru directorii de la companiile de stat. Luca Niculescu: „E nevoie de intervenție. Nu se justifică aceste sume”

Premierul Luca Niculescu a declarat joi seară că Guvernul va declanșa o evaluare a veniturilor încasate de șefii companiilor și agențiilor de stat. Executivul va analiza aproximativ 200 de instituții și companii publice unde conducerile beneficiază de salarii lunare de peste 5.000 de euro, iar în anumite cazuri acestea ajung până la 20.000 de euro.

Șeful Guvernului a descris această analiză drept o prioritate. Totuși, el a subliniat necesitatea unei abordări nuanțate. Premierul susține că trebuie făcută o distincție clară între tipurile de companii de stat și nivelul de performanță cerut.

„Evident că este una dintre priorități. Evident că vom face ceva, pentru că acum va trebui să facem și diferențiere între companii. Sunt unele companii unde nu se justifică deloc aceste venituri”, a explicat Luca Niculescu într-un interviu la Antena 3.

Diferențierea veniturilor și concurența cu mediul privat

Premierul a atras atenția asupra companiilor de stat listate la bursă. Acestea activează într-un mediu concurențial direct cu sectorul privat. În aceste cazuri specifice, Guvernul consideră că pachetele salariale trebuie să rămână competitive pentru a atrage și păstra managerii performanți.

„Aici aș vrea să fiu foarte clar. Când ești în concurență cu mediul privat și dacă tu vrei să ai o companie care este într-adevăr bine gestionată, trebuie să oferi venituri care să semene cu cele din mediul privat. Altfel îți pleacă directorul, managerul care este bun, și se duce în altă parte”, a argumentat Luca Niculescu.

În ciuda acestor excepții dictate de piață, premierul a recunoscut problema generală din sistemul public. El a admis că în multe agenții și companii de stat, veniturile lunare de mii de euro nu reflectă performanța instituțională și nu pot fi justificate economic.

Întrebat dacă Guvernul va acționa direct pentru corectarea acestor discrepanțe, șeful Executivului a oferit un răspuns categoric: „Se poate face și vom face”.

Această evaluare se aliniază eforturilor declarate ale noului cabinet de a optimiza cheltuielile statului în vederea pregătirii bugetului pentru anul 2027.