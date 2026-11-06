Permisul poate fi refuzat sau retras din motive medicale, din 6 noiembrie. Ce excepții prevede ordinul Ministerului Sănătății

Un ordin aliniat la normele europene

Schimbările vin dintr-un ordin al Ministerului Sănătății, apărut în Monitorul Oficial pe 22 octombrie, care aduce la zi cerințele de aptitudine fizică și mentală pentru conducerea autovehiculelor, în acord cu reglementările europene recente, arată InfoCons. Ordinul se referă la vedere, la tulburările psihice și la consumul de alcool, droguri și medicamente.

Restul criteriilor medicale pentru obținerea permisului rămân la fel, arată sursa citată.

Boala nu mai blochează automat permisul

Una dintre modificările esențiale este că existența unui diagnostic nu mai împiedică neapărat eliberarea sau reînnoirea permisului. Pentru anumite afecțiuni, decizia îi revine medicului specialist, care apreciază dacă șoferul poate circula fără riscuri. Pe baza unui aviz favorabil, permisul ar putea fi acordat sau prelungit, cu condiția ca titularul să meargă regulat la control.

Vederea, examinată mai amănunțit

Problemele de vedere care pot influența condusul vor fi evaluate mai riguros. Pe lângă acuitatea vizuală, medicii vor examina câmpul vizual, felul în care persoana vede când lumina e redusă, reacția ei la lumina puternică și la contrast, dar și o eventuală vedere dublă.

Pentru cei care conduc autoturisme și motociclete există câteva excepții, conform aceleiași surse. Cine nu îndeplinește integral condițiile legate de acuitate sau de câmpul vizual poate totuși să obțină ori să își prelungească permisul, dacă un specialist constată că deficiența nu afectează siguranța traficului. E nevoie însă de evaluări suplimentare.

Normele lămuresc și situația celor care nu mai văd cu un ochi. Aceștia au voie să conducă în anumite condiții: ochiul rămas sănătos trebuie să aibă o vedere suficientă, iar medicul trebuie să confirme că s-au adaptat la noua situație.

Hotărâtoare sunt gravitatea bolii și rezultatul consultului, astfel că „nu orice problemă de vedere duce automat la pierderea dreptului de a conduce”, potrivit sursei citate.

Tulburările psihice, cu posibilitatea unei excepții

Modificări apar și pentru cei care au un diagnostic psihiatric. Normele vizează atât bolile mintale severe, cât și tulburările de durată care influențează judecata, comportamentul sau adaptabilitatea.

Dacă boala nu e compatibilă cu un condus sigur, permisul nu se eliberează și nici nu se reînnoiește. O excepție devine posibilă atunci când medicul specialist care tratează pacientul dă un aviz favorabil și fixează un calendar de controale periodice. Cât de des au loc acestea se stabilește după evoluția bolii și starea pacientului.

Cine a avut probleme cu alcoolul poate primi sau reînnoi permisul după o perioadă fără consum, odată ce medicul confirmă că afecțiunea a intrat în remisiune. Mai e nevoie de un aviz medical favorabil și de respectarea programului de monitorizare fixat de specialist.

Regula nu le dă însă mână liberă persoanelor dependente. Câtă vreme dependența sau tulburările cauzate de alcool reprezintă un risc la volan, permisul nu se acordă și nici nu se prelungește.

Drogurile și unele medicamente

Noile prevederi se referă și la droguri, precum și la anumite medicamente. Celor care iau substanțe psihotrope sau urmează tratamente ce le diminuează capacitatea de a conduce sigur li se poate refuza permisul. InfoCons precizează că regula îi poate privi chiar și pe pacienții cu tratamente prescrise legal, atunci când efectele medicamentelor nu sunt compatibile cu condusul.

Exigențe mai mari pentru șoferii profesioniști

În cazul celor care conduc profesionist camioane și autobuze, condițiile medicale rămân mai severe. Medicii trebuie să ia în calcul riscurile mai mari pe care le implică astfel de vehicule și pot impune restricții după tipul și gravitatea bolii.