Traian Băsescu critică politica României față de SUA: Am avut doar politica prostului. Mesaj pentru politicienii care încearcă să se apropie de Trump

Traian Băsescu a criticat joi seară modul în care România a gestionat relațiile cu SUA în ultimii ani. Acesta susține că autoritățile de la București s-au concentrat prea mult pe obținerea unei întâlniri cu Donald Trump, în loc să consolideze legăturile cu instituțiile americane. Băsescu a avertizat că parteneriatul strategic nu trebuie să depindă de partidul aflat la putere la Washington.

Traian Băsescu consideră că România nu a avut o strategie coerentă în relația cu Washingtonul. În opinia sa, politicienii români au investit în demersuri de imagine, fără să construiască relații politice durabile.

„O să fiu foarte sincer și nu vreau să fiu deloc nici misterios, nici ironic. N-am avut nicio politică față de Statele Unite în ultimii ani, din 2004. Am avut doar politica prostului, care a plătit sute de mii de dolari ca să treacă pe la Mar-a-Lago și să facă poze cu câte o machetă de aia cu Trump sau să încerce firme de lobby care să substituie Ministerul de Externe. Nu, n-am avut nicio politică”, a declarat fostul președinte, la B1TV.

Băsescu susține că România ar fi trebuit să caute alte căi de dialog cu Washingtonul, în special prin intermediul Congresului american.

„În mod normal, dacă președintele Trump nu ne-a fost accesibil, noi trebuia să consolidăm relația cu Congresul Statelor Unite, fie că era vorba de întâlniri cu oameni din Camera Reprezentanților sau din Senat, să continuăm să construim.”

Fostul președinte a criticat și insistența autorităților române de a organiza o întâlnire între președintele României și Donald Trump.

„Noi pur și simplu ne-am cramponat în această idee: vrem să se întâlnească președintele nostru cu Trump. Eu am spus de anul trecut, întâlnirea va avea loc când va fi necesară, nu de dragul de a fi”, a adăugat acesta.

Băsescu, despre relațiile cu democrații și republicanii: „Noi suntem legați de America, nu de președinte”

Fostul șef al statului a respins și ideea că România ar trebui să își adapteze relațiile diplomatice în funcție de rezultatele alegerilor din Statele Unite. El a catalogat drept naivă abordarea potrivit căreia autoritățile de la București trebuie să se apropie de partidul care câștigă puterea la Washington.

„Și mai este o teorie pe care o văd, teorie de așa… îmi vine să spun un lucru urât… nu o să-l spun – să avem grijă cum ne purtăm cu unii, cum ne purtăm cu alții, că acum au venit la putere democrații, trebuie să trecem în tabăra lor. E o abordare de o naivitate demnă de un stat în care guvernul e format din analfabeți. Nu poți să ai o asemenea politică.”

Băsescu a explicat că, în timpul mandatului său, România a urmărit să păstreze relații bune atât cu republicanii, cât și cu democrații, indiferent cine conducea Statele Unite.

„Dintotdeauna, sau cel puțin în mandatul meu, ideea a fost una singură: partenerul nostru este America. Nici democrații, nici republicanii. Am avut relații cu ambele mari partide în orice situație și niciodată nu am avut reținere să mă întâlnesc cu politicieni dintr-un partid sau din alt partid, fie că erau congresmeni sau fie că erau din Camera Reprezentanților sau din Senat.”

Fostul președinte le-a transmis politicienilor români că relația bilaterală trebuie să rămână stabilă, indiferent de schimbările politice din SUA.

„Deci, politica noastră nu poate fi cea legată de președinte. Noi suntem legați de America, nu de președinte. Iar acest lucru poate că reușesc să-l înțeleagă acum și politicienii de la noi, odată cu acest eveniment electoral.”

Forum de securitate la Washington. Băsescu se întreabă dacă România va fi reprezentată

Spre finalul intervenției, Traian Băsescu a vorbit despre un forum de securitate organizat sub egida Congresului american, în perioada 9-11 noiembrie. Fostul președinte a afirmat că a primit invitații la eveniment și s-a întrebat dacă România va avea reprezentanți la discuții.

„Dar n-aș vrea să ies fără să fac o mențiune. Spre exemplu, eu am primit niște invitații în perioada 9-11 noiembrie, la Washington. În Congres se desfășoară un mare seminar legat de securitate. Acolo sunt invitați parlamentari.”

Băsescu a explicat că forumul reunește reprezentanți ai unor state care au relații cu Washingtonul, nu doar ai țărilor aliate.

„E, tare aș fi curios dacă noi suntem acolo, că degeaba ne târâim pe la Mar-a-Lago”, a încheiat fostul președinte.