Banii din taxele judiciare de timbru ar putea avea o nouă destinație. Ce prevede proiectul de lege

Banii colectați din taxele judiciare de timbru ar putea fi folosiți pentru modernizarea instanțelor, parchetelor și penitenciarelor, potrivit unui proiect de lege propus de USR. În prezent, aceste sume ajung integral la bugetele locale. Inițiativa prevede redirecționarea banilor către investiții în sistemul de justiție, fără introducerea unor taxe noi sau majorarea celor existente.

Potrivit USR, proiectul urmărește să asigure o sursă constantă de finanțare pentru îmbunătățirea condițiilor din instituțiile judiciare. Banii ar urma să fie utilizați pentru renovarea clădirilor, achiziționarea de echipamente și modernizarea infrastructurii informatice. Inițiatorii susțin că lipsa fondurilor afectează activitatea instanțelor și parchetelor, contribuind inclusiv la prelungirea proceselor.

USR: Condițiile din instanțe și penitenciare afectează sistemul de justiție

Deputatul USR Mihai Badea, membru al Comisiei juridice din Camera Deputaților, susține că actualul sistem de distribuire a banilor trebuie modificat. Acesta atrage atenția și asupra problemelor din penitenciare, care au dus la condamnări ale României la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO).

„Vrem să corectăm o situație nefirească. Acum, taxele judiciare de timbru ajung integral la bugetele locale, în timp ce instanțele și parchetele duc lipsă de bani pentru sedii și dotări, ceea ce le scade eficiența și lungește procesele. În penitenciare e și mai grav. Din cauza condițiilor de detenție, România este condamnată la CEDO și plătește despăgubiri deținuților, iar unii condamnați fugari au scăpat de extrădare invocând tocmai acest motiv. Dacă proiectul va fi adoptat, cu un cost de regulă sub 1% pentru bugetele locale, justiția va avea o sursă stabilă de bani pentru a rezolva aceste probleme, fără să fie introduse sau majorate taxe”, declară deputatul USR Mihai Badea.

La rândul său, deputata USR Oana Murariu, membră a aceleiași comisii, vorbește despre starea precară a clădirilor în care funcționează unele instanțe. Aceasta consideră că veniturile obținute din taxele judiciare ar trebui reinvestite în sistem.

„Sumele strânse din plata taxei judiciare de timbru nu se întorc în prezent în Justiție. Asta deși vorbim de o taxă încasată pentru serviciile din acest domeniu. În condițiile în care, spre exemplu, în sediile multor instanțe vedem condiții improprii – de la igrasie la tencuială căzută, ferestre și uși deteriorate etc. -, cred că e important să corectăm lucrurile prin a ne asigura că banii produși de serviciile din justiție se întorc în îmbunătățiri în acest domeniu”, afirmă deputata USR Oana Murariu.

Pe ce ar urma să fie cheltuiți banii din taxele judiciare de timbru

Potrivit proiectului, banii colectați din taxele judiciare de timbru ar urma să fie folosiți exclusiv pentru investiții, nu pentru plata salariilor. Sumele vor fi evidențiate separat în bugetele Ministerului Justiției și Ministerului Public, iar modul în care vor fi cheltuite va fi făcut public.

Fondurile ar putea fi utilizate pentru construirea, extinderea, consolidarea și modernizarea sediilor instanțelor, parchetelor și penitenciarelor. Tot din acești bani ar urma să fie finanțate lucrările de reabilitare și reparațiile capitale ale clădirilor. O parte din sume ar putea merge către dotarea instituțiilor cu mobilier, aparatură și echipamente moderne. Printre acestea se numără și sistemele necesare pentru desfășurarea ședințelor de judecată și a audierilor prin videoconferință.

Proiectul prevede și investiții în digitalizarea sistemului judiciar, prin achiziționarea de echipamente informatice, sisteme de comunicații, licențe și aplicații software.