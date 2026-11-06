„Voi lua secretul cu mine în mormânt”. Flávio Bolsonaro despre cum a reușit să fugă din Brazilia

Flávio Bolsonaro, senator brazilian și fiul fostului președinte Jair Bolsonaro, a părăsit teritoriul brazilian printr-o călătorie de 8.000 de kilometri până în Statele Unite, evitând investigațiile penale pentru spălare de bani și corupție, în timp ce oficialii americani confirmă implicarea Washingtonului în facilitarea deplasării sale.

Plecarea din Brazilia

Flávio Bolsonaro a părăsit comunitatea închisă unde tatăl său se află în arest la domiciliu în momentul în care a decis să părăsească Brazilia. Decizia a fost luată în dimineața următoare după încheierea alegerilor prezidențiale din Brazilia. Autoritățile judiciare braziliene i-au ordonat să predea pașapoartele în termen de 24 de ore.

Senatorul a declarat că a realizat imediat consecințele legale ale situației. Tatăl său, fostul președinte Jair Bolsonaro, ispășește o perioadă dificilă și se confruntă cu acuzații majore legate de încercarea de a organiza o lovitură de stat. Flávio Bolsonaro are vârsta de 45 de ani și ocupă funcția de senator. El este vizat de investigații privind spălarea de bani și fapte de corupție în Brazilia.

Detaliile călătoriei transcontinentale către Statele Unite

Călătoria senatorului a însumat aproximativ 8.000 de kilometri, traversând mai multe țări din America de Sud. Traseul a inclus opriri în Ecuador și în Argentina.

La oprirea din Argentina, unul dintre principalii consilieri ai președintelui argentinian l-a întâmpinat la aeroport. Zborul care l-a transportat spre Miami a fost aranjat de un oficial din cadrul Casei Albe.

De asemenea, intrarea sa pe teritoriul Statelor Unite a fost aprobată în mod direct de președintele Donald Trump, conform declarațiilor oferite de oficiali americani.

În prezent, Flávio Bolsonaro, împreună cu soția sa și cele două fiice, se află în Statele Unite. Familia a primit un statut de imigrație care permite șederea pentru cel puțin un an, fiind acordat de regulă din motive umanitare.

Poziția oficială a lui Flávio Bolsonaro privind ajutorul extern

În primul său interviu acordat după fuga din țară, Flávio Bolsonaro a susținut o versiune proprie asupra evenimentelor. El a negat vehement implicarea oricărui guvern în organizarea călătoriei sale. Senatorul a declarat că planul a fost conceput spontan împreună cu soția sa, fără asistență oficială externă.

„A fost totul meritul meu”, a menționat el în interviul acordat publicației The New York Times. „Nu a existat ajutor din partea nimănui, din partea niciunui guvern.”

Întrebat direct despre modul în care a reușit să execute această deplasare secretă, el a refuzat să ofere detalii specifice, afirmând: „Cum am ajuns aici? Voi lua acest secret cu mine în mormânt.”

Mandatul lui Flávio Bolsonaro în calitate de senator se va încheia la începutul anului 2027. Odată cu expirarea acestui mandat, parlamentarul va pierde imunitatea politică de care beneficiază în prezent. Pierderea imunității va deschide calea pentru o urmărire penală directă și iminentă în instanțele braziliene.

Flávio Bolsonaro a recunoscut că se așteaptă la o decizie nefavorabilă din partea justiției. „Eu știu deja că rezultatul final va fi încarcerarea mea”, a declarat senatorul. El a criticat dur sistemul judiciar brazilian, considerându-l excesiv de motivat politic. În mod similar, fratele său, Eduardo Bolsonaro, a părăsit anterior Brazilia și a primit statutul de rezident permanent în Statele Unite, după ce a fost condamnat pentru intervenții externe în procesul tatălui lor.

Contestarea rezultatului electoral

Deși partidul din care face parte a acceptat rezultatul oficial al alegerilor, Flávio Bolsonaro a respins public înfrângerea în fața președintelui ales Luiz Inácio Lula da Silva. El a afirmat, fără a aduce dovezi verificabile, că înfrângerea sa a fost „matematic imposibilă”.

Senatorul a criticat nivelul ridicat al cheltuielilor guvernamentale din timpul campaniei electorale, susținând că acestea i-ar fi oferit un avantaj nedrept candidatului de stânga. Totodată, el a reluat o serie de teorii ale conspirației referitoare la sistemul electronic de vot din Brazilia, un sistem considerat de experții internaționali drept unul dintre cele mai sigure din lume. Autoritățile electorale braziliene au respins în mod oficial toate acuzațiile de fraudă aduse de familia Bolsonaro.

Plângerile formulate de senator s-au concentrat și asupra deciziei de extindere a orelor de votare. Această măsură a fost luată în ziua alegerilor din cauza ploilor torențiale și a întârzierilor în transportul public, care au afectat accesul alegătorilor în anumite regiuni. Măsura a fost solicitată de ambele campanii electorale.

Curtea electorală a precizat că prelungirea programului a afectat aproximativ 34.000 de voturi, un număr considerat prea mic pentru a influența rezultatul final, în condițiile în care președintele Lula da Silva a câștigat cu o diferență de 4,4 milioane de voturi.

Cu toate acestea, Flávio Bolsonaro a susținut că extinderea programului ar fi putut servi drept acoperire pentru introducerea unor voturi suplimentare în favoarea contracandidatului său, acuzație care a fost contrazisă și demontată de tribunalul electoral.

Reacția administrației americane

Administrația condusă de președintele Donald Trump nu a recunoscut în mod oficial victoria lui Lula da Silva, limitându-se la a declara că alegerile din Brazilia au părut „neobișnuite”, fără a desemna un câștigător clar.

Flávio Bolsonaro a apreciat această poziție a președintelui american. „El nu a ținut partea nimănui, ceea ce este lucrul corect de făcut”, a precizat senatorul, exprimându-și recunoștința pentru permisiunea de a rămâne pe teritoriul SUA.

Deși Trump a afirmat recent că nu intenționează să aibă o întâlnire oficială cu senatorul brazilian, echipa acestuia speră într-o posibilă interacțiune în cadrul Conferinței de Acțiune Politică Conservatoare de la Mar-a-Lago.

Strategii politice din exil

Din Statele Unite, Flávio Bolsonaro intenționează să continue activitatea politică de la distanță. El plănuiește să lanseze contestări legale suplimentare împotriva validității alegerilor din Brazilia, recunoscând totuși că șansele de succes juridic sunt extrem de scăzute.

De asemenea, el dorește să sprijine parlamentarii aliați din Brazilia pentru promovarea unor inițiative legislative, cum ar fi reducerea vârstei răspunderii penale și acordarea unei amnistii pentru tatăl său, precum și pentru persoanele care au participat la revoltele din 8 ianuarie 2023.

Întrebat dacă va face lobby pe lângă administrația americană pentru noi sancțiuni împotriva Braziliei, senatorul a evitat un răspuns direct.

În final, el a lăsat deschisă posibilitatea unei candidaturi viitoare: „Dacă vor exista noi alegeri, evident că voi fi din nou candidat.”