PNL acuză PSD că vrea să schimbe regulile jocului politic prin AEP. Liberalii resping modificarea legii partidelor

PNL se opune modificării Legii partidelor politice în forma propusă de AEP. Liberalii susțin că proiectul ar putea favoriza interesele electorale ale PSD și cer ca modificările să fie discutate în Parlament. Totodată, PNL anunță că va propune o lege pentru depolitizarea conducerii AEP.

Liberalii contestă implicarea AEP în elaborarea noilor reguli și susțin că actuala conducere a instituției ridică probleme de independență politică.

„Un proiect de lege propus de o instituție condusă de un reprezentant PSD și inițiat de un guvern al PSD va reflecta interesele electorale ale acestui partid, iar acest lucru este inacceptabil”, se arată în comunicatul PNL.

Partidul consideră că deciziile privind înființarea sau radierea formațiunilor politice nu ar trebui să ajungă în atribuțiile unei instituții conduse de persoane numite politic.

„Nu putem fi de acord ca înființarea partidelor, radierea acestora sau dreptul la asociere în alianțe politice să depindă de un organism condus de persoane desemnate politic, așa cum e cazul Autorității Electorale Permanente”, transmit liberalii.

Liberalii vor să schimbe modul în care este condusă AEP

PNL anunță că pregătește propria inițiativă legislativă, prin care urmărește să reducă influența politică asupra AEP. Propunerea vizează depolitizarea conducerii executive a instituției și înființarea unui consiliu de supraveghere. Din acest organism ar urma să facă parte reprezentanți ai tuturor partidelor parlamentare.

Potrivit liberalilor, noua structură ar trebui să asigure exercitarea controlului parlamentar asupra AEP, în conformitate cu legislația în vigoare.

Ce schimbări propune AEP

Reacția PNL vine în contextul în care AEP a elaborat un proiect pentru înlocuirea actualei Legi a partidelor politice, nr. 14/2003. Printre principalele modificări se numără creșterea numărului minim de membri necesari pentru înființarea unui partid, de la trei la 100.

O altă schimbare vizează procedura de înregistrare a formațiunilor politice. Dacă în prezent această responsabilitate revine Tribunalului București, proiectul propune transferarea atribuției către AEP.

AEP a organizat, pe 4 noiembrie, o dezbatere publică privind proiectul, la care au participat reprezentanți ai partidelor, ai societății civile și ai presei.

Într-un comunicat transmis ulterior, instituția a precizat că a solicitat și opinia CSM. Potrivit AEP, CSM a apreciat că transferul atribuțiilor privind înregistrarea partidelor ar putea reduce numărul dosarelor gestionate de Tribunalul București.