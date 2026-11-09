Direcția României, văzută în negru de 7 din 10 români

Peste șapte din zece români consideră că țara se îndreaptă într-o direcție greșită. Doar 19,1% dintre respondenți cred că lucrurile merg într-o direcție bună. Deși pesimismul rămâne ridicat, procentul celor nemulțumiți a scăzut față de luna septembrie.

Datele arată o ușoară îmbunătățire a percepției românilor asupra direcției țării. În septembrie 2026, 76,5% dintre respondenți considerau că România merge într-o direcție greșită, față de 72,4% în noiembrie. În același timp, procentul celor care cred că țara se îndreaptă într-o direcție bună a crescut de la 17,1% la 19,1%. Comparativ cu începutul anului, însă, românii rămân mai pesimiști. În ianuarie 2026, 70,9% considerau că lucrurile merg într-o direcție greșită, iar 22,1% aveau o părere pozitivă.

Votanții AUR, cei mai pesimiști. Ce spun susținătorii PSD, PNL și USR

Diferențe importante apar și în funcție de preferințele politice. Votanții AUR sunt cei mai nemulțumiți de direcția țării. Potrivit sondajului, 89% dintre aceștia consideră că România merge într-o direcție greșită. Doar 7% cred contrariul. La polul opus se află votanții PNL. Dintre aceștia, 39% consideră că țara se îndreaptă într-o direcție bună, în timp ce 50% sunt pesimiști.

În rândul alegătorilor PSD, 30% au o percepție pozitivă asupra direcției țării, iar 63% sunt nemulțumiți. Procente apropiate se înregistrează și printre votanții USR, unde 28% sunt optimiști, iar 63% consideră că lucrurile merg într-o direcție greșită.

Vârsta influențează, de asemenea, percepția asupra situației din România. Cei mai pesimiști sunt respondenții cu vârste între 30 și 44 de ani. În această categorie, 77% cred că țara merge într-o direcție greșită.

Tinerii între 18 și 29 de ani sunt mai optimiști. Aproximativ 27% dintre ei consideră că lucrurile se îndreaptă într-o direcție bună, față de 66% care au o opinie negativă.

Diferențe apar și în funcție de educație și de mediul de reședință. Persoanele cu studii superioare și locuitorii Capitalei sunt mai optimiste decât media națională. În București, 26% dintre respondenți cred că România merge într-o direcție bună, în timp ce 64% consideră contrariul.

Date despre sondaj

Sondajul face parte din ediția a XV-a a Barometrului Informat.ro – INSCOP Research, realizat de INSCOP Research la comanda platformei Informat.ro, în parteneriat cu Strategic Thinking Group. Datele au fost colectate în perioada 26 octombrie – 2 noiembrie 2026, prin interviuri telefonice și chestionare online. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 2.8%, la un grad de încredere de 95%.