Guvernul taie banii Educației. ANOSR acuză încălcarea legii și subfinanțarea cronică a educației

ANOSR critică Guvernul pentru reducerea fondurilor alocate Educației. Rectificarea bugetară a tăiat 121,5 milioane de lei din bugetul ministerului de resort. Studenții cer respectarea legii și alocarea a 15% din bugetul general consolidat. Datele Eurostat plasează România la coada Europei la acest capitol.

Stefan Lupu - Reporter special
Guvernul taie banii Educației. ANOSR acuză încălcarea legii și subfinanțarea cronică a educației

ANOSR critică Guvernul pentru reducerea fondurilor alocate Educației. Rectificarea bugetară a tăiat 121,5 milioane de lei din bugetul ministerului de resort. Studenții cer respectarea legii și alocarea a 15% din bugetul general consolidat. Datele Eurostat plasează România la coada Europei la acest capitol.

Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR) critică Guvernul pentru tăierea fondurilor pentru educație. Ei solicită respectarea legii prin alocarea a 15% din cheltuielile bugetului general consolidat pentru învățământ.

Studenții atrag atenția asupra rectificării bugetare pentru anul 2026. Guvernul a redus cu 121,5 milioane de lei bugetul Ministerului Educației și Cercetării. Executivul continuă astfel neglijarea unui domeniu esențial.

Aceste decizii accentuează considerabil presiunea financiară asupra tinerilor, susțin reprezentanții ANOSR.

La coada clasamentelor europene

Datele Eurostat confirmă subfinanțarea sistemului educațional românesc. În 2023, cheltuielile publice pentru educație au reprezentat doar 2,97% din PIB. Media europeană a fost de 4,66%. România se află printre ultimele trei state din cele 30 analizate de Eurostat.

Situația este și mai gravă în domeniul cercetării și dezvoltării. Țara noastră a alocat doar 0,46% din PIB pentru acest sector. Media Uniunii Europene se situează la 2,24%. România ocupă ultimul loc în acest clasament rușinos.

„Criticăm diminuarea alocărilor bugetare și considerăm că România nu mai poate suporta perpetuarea subfinanțării unui domeniu esențial. Costurile sunt transferate asupra studenților”, au subliniat reprezentanții ANOSR.

Legea încălcată sistematic de Guvern

Asociația condamnă lipsa de preocupare a Guvernului față de obligațiile legale. Legea Învățământului Superior nr. 199/2023 impune o alocare minimă clară. Statul are obligația să direcționeze 15% din cheltuielile bugetului general consolidat către educație.

În 2025, învățământul a primit însă doar 7,45% din bugetul general consolidat. Această proporție reprezintă mai puțin de jumătate din minimul legal impus.

Studenții amintesc că aplicarea legii a fost amânată succesiv. Investițiile în educație nu au atins niciodată procentul legal. O situație similară a existat și în cazul vechii legi din 2011. Aceasta impunea alocarea a 6% din PIB pentru învățământ, o altă prevedere ignorată constant.

Apel pentru bugetul din 2027

ANOSR avertizează asupra întârzierilor legislative. Guvernul trebuie să supună adoptării Parlamentului legile bugetare până la 15 noiembrie. Proiectele din anii trecuți au fost publicate mereu cu mari întârzieri, susțin reprezentanții studenților.

Tăierile recente din educație creează o incertitudine majoră. Studenții cer Guvernului o abordare responsabilă pentru bugetul de stat din 2027. Finanțarea suficientă reprezintă singura soluție pentru menținerea accesibilității și echității în sistemul universitar.

ANOSR reunește studenți din 20 de centre universitare din întreaga țară. Federația reprezintă 139 de organizații membre din 31 de instituții de învățământ superior.

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