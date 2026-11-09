Cristela Georgescu îl martirizează pe Călin Georgescu: „Este un prizonier politic”. Acuzații despre interceptările din dosar

Cazul lui Călin Georgescu înregistrează o schimbare a strategiei de apărare în spațiul public. Familia inculpatului contestă procedurile aplicate de anchetatori. Cristela Georgescu, soția fostului candidat la alegerile prezidențiale, a publicat duminică seară un video cu acuzații la adresa sistemului judiciar.

Ea a denunțat deschiderea celui de-al cincilea dosar penal pe numele soțului său. Acest nou dosar vizează o presupusă tentativă de distrugere a aparaturii de supraveghere instalate de procurori în locuința familiei.

Această acuzație a reprezentat un argument principal pentru prelungirea arestului preventiv de către Curtea de Apel București.

Contestarea mandatului de supraveghere

Cristela Georgescu a invocat motivarea redactată de magistrații de la Curtea de Apel. Potrivit declarațiilor ei, mandatul de supraveghere din dosar avea limite clare.

„Mandatul a autorizat interceptarea și fotografierea doar în spații publice. Nu în interiorul casei noastre”, a afirmat soția inculpatului.

Ea pune astfel sub semnul întrebării însăși existența legală a dispozitivelor de supraveghere în interiorul locuinței. Ea argumentează că, în lipsa unui mandat valabil pentru domiciliu, o tentativă de distrugere nu ar putea face obiectul unui nou dosar penal.

De asemenea, soția inculpatului a reclamat modul în care au apărut informațiile în spațiul public. Ea a susținut că presa a primit motivarea instanței înaintea avocaților apărării.

Conform afirmațiilor ei, documentul oficial ar arăta o lipsă de probe pentru anumite acuzații. Ea menționează că noile presupuse fapte informatice nu ar îndeplini pragul suspiciunii rezonabile.

Discurs despre „persecuție politică”

Familia Georgescu încearcă să mute dosarul de înșelăciune pe terenul politic. Mesajul public al soției mizează pe imaginea unei victime a sistemului.

„Călin Georgescu este supus persecuției politice prin intermediul presiunii mediatice și politice. Dosarul său reprezintă un caz politic fără precedent din 1989 încoace: un prizonier politic în democrația anului 2026”, a scris Cristela Georgescu.

Afirmațiile soției vin înaintea unui termen important în instanță. Tribunalul București ia luni în discuție solicitarea de plasare în arest la domiciliu. Călin Georgescu se află în arest preventiv din data de 29 septembrie. El este vizat de o anchetă pentru o fraudă estimată la 1,1 milioane de euro, în urma unei plângeri depuse de un om de afaceri.