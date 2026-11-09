Probleme de milioane la Primăria Iași. Fiscul a trecut la executare silită. Ce spune Primăria

Primăria Iași a pierdut în instanță procesul prin care încerca să oprească executarea silită pentru o datorie de 24,5 milioane de lei, stabilită în urma unor nereguli descoperite la proiecte finanțate din fonduri europene. Municipalitatea susține însă că suma a fost deja achitată. Într-un alt dosar, instituția condusă de Mihai Chirica încearcă să recupereze aproape 300.000 de lei, după ce autoritățile au refuzat decontarea unor lucrări pentru care tariful unui utilaj a crescut de peste cinci ori.

Primăria Iași, obligată să restituie milioane de lei

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Iași a emis în 2022 un titlu executoriu pentru recuperarea sumei de 24.511.230 de lei, la solicitarea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene.

Potrivit informațiilor publicate de Ziarul de Iași, ministerul identificase încă din 2021 nereguli în implementarea unor proiecte europene.

Verificările au vizat două probleme importante. Prima se referă la introducerea unor condiții restrictive în procedurile de achiziție publică, prin care ar fi fost limitat accesul unor operatori economici la licitații.

A doua privește o presupusă dublă finanțare a lucrărilor de proiectare și execuție pentru reabilitarea unei linii de tramvai. Primăria a contestat măsurile și a susținut că interpretarea autorităților a fost greșită. În privința lucrărilor, reprezentanții instituției au argumentat că acestea au fost verificate de organismele competente, iar plățile au fost efectuate după confirmarea calității execuției.

Instanța a respins contestația municipalității

În încercarea de a bloca executarea silită, Primăria Iași a invocat inclusiv nereguli de procedură. Instituția a susținut că somația nu a fost însoțită de titlurile executorii și că reprezentanții municipalității nu au avut posibilitatea să își prezinte punctul de vedere înaintea declanșării procedurii.

Judecătoria Iași a respins însă contestația ca inadmisibilă, în iulie 2026.

Magistrații au stabilit că argumentele administrației locale vizau legalitatea documentelor prin care fusese stabilită datoria, nu procedura executării silite propriu-zise.

Primăria contestase anterior și documentele care au stat la baza recuperării banilor, însă pierduse procesele respective. Apelul împotriva hotărârii privind executarea silită urmează să fie judecat la Tribunalul Iași în ianuarie 2027.

Un utilaj plătit cu 530 de lei pe oră, în loc de 100 de lei

Municipalitatea este implicată și într-un alt litigiu, de această dată cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est.

Disputa privește suma de 290.279 de lei, solicitată pentru lucrările desfășurate în cadrul proiectului de reabilitare și modernizare a zonei de agrement C.A. Rosetti.

În urma verificărilor, Agenția a constatat că tariful orar pentru un utilaj de încărcare a pământului fusese majorat de la 100 la 530 de lei. Diferența a determinat instituția să declare cheltuiala neeligibilă și să refuze decontarea sumei.

Reprezentanții Primăriei au explicat în instanță că majorarea costurilor a fost provocată de inflație și de dificultățile întâmpinate la evacuarea cantităților mari de pământ. Aceștia au susținut că utilajul prevăzut inițial în ofertă a trebuit înlocuit cu unul mai performant, capabil să execute operațiuni suplimentare de transport și încărcare.

Constructorul a invocat inclusiv efectele pandemiei de COVID-19 și ale războiului din Ucraina asupra costurilor. Argumentele nu au convins instanța. Tribunalul Neamț a respins, în mai 2026, cererea municipalității de recuperare a banilor.

Judecătorul a considerat că diferența de tarif nu a fost justificată suficient și că operațiunile prezentate drept suplimentare ar fi trebuit anticipate la momentul încheierii contractului. Recursul formulat de Primăria Iași va fi judecat în martie 2027, la Curtea de Apel Bacău.

Reacția Primăriei Iași: Banii au fost deja achitați

Contactat de Ziarul de Iași, purtătorul de cuvânt al municipalității, Sebastian Buraga, a precizat că suma de 24,5 milioane de lei a fost deja plătită din bugetul local. Potrivit acestuia, obligațiile financiare provin din trei proiecte mai vechi, finanțate prin Programul Operațional Regional 2007-2013.

Reprezentantul Primăriei consideră că, odată cu achitarea banilor, procesul privind executarea silită a rămas fără obiect. În ceea ce privește suma de aproximativ 290.000 de lei, municipalitatea continuă demersurile judiciare pentru a obține decontarea cheltuielilor.