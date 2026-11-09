Negocierile pentru oprirea războiului din Iran, blocate după înfrângerea lui Trump în alegeri. Teheranul pune condiții Washingtonului

Negocierile pentru încheierea războiului din Iran au intrat într-un nou impas, după înfrângerea republicanilor în alegerile de la jumătatea mandatului din Statele Unite. Teheranul susține că rezultatul scrutinului a provocat un șoc politic care a blocat temporar eforturile diplomatice. În același timp, autoritățile iraniene îi cer președintelui Donald Trump să accepte condițiile pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz.

Iranul anunță blocarea negocierilor de pace

Ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, a declarat duminică, 8 noiembrie, că mediatorii implicați în negocierile dintre Washington și Teheran și-au întrerupt deplasările după rezultatele alegerilor americane.

Potrivit oficialului iranian, înfrângerea Partidului Republican a schimbat atmosfera diplomatică și a întârziat discuțiile privind încheierea conflictului, relatează AFP, citată de News.ro.

„De câteva zile nu mai există deplasări (ale mediatorilor), iar motivul este şocul pe care l-au provocat rezultatele alegerilor din Statele Unite în toată lumea”, a declarat Araghchi la televiziunea de stat iraniană.

Șeful diplomației iraniene a explicat că reluarea negocierilor va necesita timp, până când contextul politic va permite o nouă rundă de discuții.

Declarațiile vin după ce eforturile diplomatice pentru oprirea războiului se intensificaseră înaintea scrutinului american din 3 noiembrie.

Teheranul îi cere lui Trump să ia o decizie

În paralel, Abbas Araghchi a transmis un mesaj direct Casei Albe, solicitând administrației Trump să răspundă propunerii iraniene privind redeschiderea Strâmtorii Ormuz.

Iranul susține că este pregătit să permită reluarea circulației maritime în această zonă strategică, însă numai dacă Washingtonul acceptă mai multe condiții.

Printre acestea se numără:

* Încetarea conflictului pe toate fronturile.

* Deblocarea activelor iraniene înghețate în străinătate.

* Ridicarea sancțiunilor americane asupra sectorului petrolier iranian.

* Eliminarea blocadei navale impuse porturilor iraniene.

Autoritățile de la Teheran afirmă că Strâmtoarea Ormuz ar putea fi redeschisă în două zile, dacă aceste solicitări sunt acceptate. Iranul avertizează însă că respingerea propunerii ar putea duce la continuarea confruntărilor militare.

Trump nu exclude reluarea atacurilor

De cealaltă parte, Donald Trump a transmis un mesaj mai optimist privind posibilitatea evitării unei noi escaladări militare.

Într-un interviu telefonic acordat CNN, președintele american a declarat că reluarea operațiunilor militare împotriva Iranului este foarte puțin probabilă, dacă negocierile vor duce la un acord solid.

Totuși, liderul de la Casa Albă a precizat că își păstrează opțiunea de a ordona noi atacuri în cazul în care situația se schimbă.

Trump a recunoscut și că războiul din Iran, care a contribuit la creșterea prețurilor petrolului, a avut un impact important asupra rezultatelor electorale ale republicanilor. Conflictul declanșat pe 28 februarie de Statele Unite și Israel a devenit astfel și o problemă politică internă pentru administrația americană.

Washingtonul pregătește noi măsuri împotriva Iranului

În timp ce negocierile diplomatice sunt blocate, Statele Unite analizează noi modalități de a crește presiunea economică asupra Teheranului.

Armata americană a anunțat că intenționează să creeze un grup special pentru blocarea rutelor terestre utilizate pentru transportul armamentului și al mărfurilor ilegale către Iran.

Măsura ar completa blocada navală deja impusă porturilor iraniene, în contextul restricțiilor asupra circulației prin Strâmtoarea Ormuz. În ciuda tensiunilor, Qatarul, unul dintre principalii mediatori ai conflictului, susține că Washingtonul își menține disponibilitatea de a găsi o soluție diplomatică.