Peste un milion de copii din România au fost victime ale violenței. Premierul Luca Niculescu cere măsuri urgente pentru protejarea lor

Peste un milion de copii din România s-au confrunta cu cel puțin o formă de violență de-a lungul vieții. Aproximativ 600.000 au trecut prin astfel de experiențe doar în ultimul an. Luca Niculescu a cerut instituțiilor responsabile să pună în aplicare recomandările unui proiect european care propune 57 de măsuri pentru combaterea violenței asupra minorilor.

Premierul a atras atenția că autoritățile ajung, de multe ori, să discute despre violența asupra copiilor abia după ce se ajunge la tragedii. În opinia sa, intervenția trebuie să vină înainte ca situațiile să se agraveze.

Peste 20.000 de cazuri de abuz, neglijare și exploatare, înregistrate într-un singur an

Datele prezentate de șeful Executivului arată că direcțiile de protecție a copilului au îmregistrat peste 20.000 de cazuri de abuz, neglijare și exploatare în 2025. Numărul real al victimelor ar putea fi însă mai mare, multe dintre situații nu sunt raportate autorităților.

„Sigur că vorbim despre cifre, despre cifre care sunt foarte mari. Dar în spatele fiecărei cifre se află un copil. Se află un copil care poate se teme să meargă la școală, care poate suferă acasă, care nu știe cui să ceară ajutor sau, dacă cere ajutor, nu este întotdeauna sigur că este și ascultat. Și tocmai de aceea avem datoria să facem mai mult”, a declarat Luca Niculescu.

Premierul a recunoscut că sistemul de protecție a copilului din România are în continuare probleme. Printre acestea se numără lipsa de comunicare dintre instituții, intervențiile întârziate și situațiile în care semnalele de alarmă sunt ignorate.

Plan cu 57 de măsuri pentru combaterea violenței asupra copiilor

Proiectul încheiat luni include o foaie de parcurs cu șapte direcții strategice și 57 de măsuri. Acestea vizează prevenirea violenței, identificarea timpurie a cazurilor, intervenția autorităților, recuperarea victimelor și reintegrarea acestora.

„Bineînțeles că este bine să avem un plan, dar un plan e bine să nu rămână doar pe hârtie. De aceea, solicit instituțiilor responsabile să lucreze împreună și să transforme aceste recomandări în schimbări pe care copiii și familiile lor să le simtă în viața de zi cu zi”, a afirmat Luca Niculescu.

Acesta a insistat că responsabilitatea protejării minorilor nu aparține exclusiv instituțiilor statului. Părinții, profesorii, comunitățile și organizațiile neguvernamentale trebuie să contribuie, la rândul lor, la prevenirea violenței.

Guvernul pregătește o strategie pentru prevenirea radicalizării și a extremismului violent

Premierul a anunțat că Ministerul Educației a început un proces de consultare privind siguranța copiilor în școli. Demersul este coordonat de miniștrii Costreie și Ionescu. În paralel, Guvernul lucrează la finalizarea unei strategii naționale pentru prevenirea radicalizării care poate conduce la extremism violent.