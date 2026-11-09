Când va rupe PNL alianțele din teritoriu cu PSD. Daniel Fenechiu spune când ar putea intra liberalii în „opoziție la toate nivelurile”

Daniel Fenechiu, liderul senatorilor liberali, a vorbit în Parlament despre momentul în care liberalii ar putea rupe alianța din teritoriu cu social-democrații. Întrebările vin în contextul în care liberalii au pus în mișcare un pol reformist, demers care pornește cu încercarea de înghițire a partidului lui Ludovic Orban, noua dreaptă.

Mircea Abrudean, președintele Senatului și ales liberal, a vorbit de asemenea despre momentul în care PNL ar putea rupe relațiile din teritoriu cu social-democrații.

„Fiecare alianță va fi evaluată individual în raport cu mersul lucrurilor. Nu cred că se poate lua o decizie în momentul ăsta de acest fel”, a spus Daniel Fenechiu. „În momentul ăsta da (nr rămân în picioare). Probabil că se va ajunge la o evaluare a lor pentru că noi știm foarte bine că PSD-ul are un anumit tip de practici…”

Daniel Fenechiu a dat însă asigurări că vor rămâne în picioare doar alianțele care au în centru spiritul și politicile liberale.

„Vor fi păstrate doar acele alianțe evaluate punctual care funcționează cât se poate de de clar pe politici liberale. Deci cu siguranță vor fi și alianțe care nu vor fi păstrate.”

Când crede Daniel Fenechiu că PNL va intra în opoziție la toate nivelurile

Daniel Fenechiu a prezentat însă un posibil termen pentru ruperea PNL-ului de PSD și în teritoriu.

„Eu vă spun că în cel mai scurt timp posibil, probabil din perspectiva primăverii viitoare, această situație va fi reglementată. Eu nu pot lua o decizie și nu pot să antamez un anumit lucru, dar părerea mea este că de la începutul anului viitor Partidul Național Liberal va fi în opoziție la toate nivelurile.

Și că toate alianțele, toate, repet, acolo unde avem o alianță cu Partidul Social Democrat, vor fi denunțate, PNL devenind fie partid de opoziție, fie unde suntem cu administrația publică locală, fără să existe o înțelegere angajată.

Și vom merge pe soluțiile pe care le propun liderii noștri care sunt acolo, urmând ca cele să să poziționeze în raport de valoarea ideilor și în raport de modul cum reușesc să convingă, nu în raport de o înțelegere formală”, explică Daniel Fenechiu.

Mircea Abrudean: Abia am început formarea unui pol de dreapta

Mircea Abrudean, președintele Senatului, a vorbit de asemenea despre alianțele locale cu PSD și PNL. Acesta a refuzat să dea un răspuns direct referitor la alianțele locale cu social-democrații și dacă acestea ar putea fi oprite.

„Abia am început un proces de formare a unui pol de dreapta, care presupune niște pași. Inclusiv analiza punctuală, de la caz la caz, a acestor alianțe conjuncturale locale, face parte din acest proces. Urmează și niște decizii. N-am cum să vă dau eu răspunsul…”, explică șeful Senatului.