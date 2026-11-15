România își pierde propriul nume de pe coperta pașaportului  

Tot mai mulți români descoperă, cu uimire și nemulțumire, că pașapoartele emise în ultimii ani își pierd treptat inscripțiile de pe copertă. Auriul dispare, stema se șterge, iar numele „România” devine greu de distins sau chiar invizibil.

Fenomenul este reclamat de cetățeni din țară și din diaspora. Unii spun că degradarea apare după câteva luni. Alții susțin că după una sau două călătorii, numele țării a dispărut. Fotografiile publicate online arată documente aparent valide, dar elemente grafice aproape complet șterse de pe coperte.

Problema nu ține de estetic

Pentru mulți posesori de pașapoarte, problema depășește aspectul estetic. „M-a întrebat un funcționar de frontieră dacă documentul este unul special”, povestește un român într-o discuție online. Alții susțin că au fost supuși unor verificări suplimentare sau că au primit recomandarea să își schimbe documentele mai devreme decât intenționau. Întrebarea pe care și-o pun mulți este simplă: cum poate un document oficial, emis pentru o perioadă de până la zece ani, să se degradeze atât de rapid?

Cine produce pașapoartele

La solicitarea Cotidianul.ro, Direcția Generală de Pașapoarte informează că producerea pașapoartelor nu intră în atribuțiile instituției. Conform legislației în vigoare, pașapoartele simple electronice și pașapoartele temporare sunt produse exclusiv de Compania Națională Imprimeria Națională.

Direcția Generală de Pașapoarte precizează că rolul său se limitează la personalizarea documentelor cu datele titularilor, împlicuirea și expedierea acestora către cetățeni.

Instituția susține că blanchetele de pașaport sunt verificate înainte de personalizare, atât în lumină albă, cât și ultravioletă. Ulterior, fiecare document este supus unui nou control de calitate, optic și electronic.

„În situația în care sunt constatate blanchete care nu respectă rigorile stabilite de standarde, acestea sunt declarate defecte de fabricație”, arată răspunsul oficial al instituției.

Doar patru sesizări oficiale

Deși în mediul online există numeroase mărturii privind degradarea coperților, Direcția Generală de Pașapoarte afirmă că până în prezent a înregistrat doar patru sesizări oficiale referitoare la ștergerea, deteriorarea sau degradarea inscripțiilor de pe coperta pașapoartelor electronice.

Mai mult, instituția precizează că niciunul dintre titularii care au formulat sesizări nu a solicitat eliberarea unui nou document ca urmare a degradării copertei. Totuși „în urma acestor sesizări, Direcția Generală de Pașapoarte a informat Compania Națională Imprimeria Națională cu privire la aspectele reclamate de semnatarii sesizărilor”, se arată în documentul oficial transmis redacției.

Explicațiile tehnice sunt așteptate de la Imprimeria Națională

În răspunsul transmis, Direcția Generală de Pașapoarte arată că solicitarea privind materialele folosite, tehnologiile de imprimare, furnizorii și eventualele probleme de fabricație a fost redirecționată către Compania Națională Imprimeria Națională, singura instituție care poate furniza detalii privind producția efectivă a pașapoartelor românești.

Deocamdată, rămân fără răspuns întrebările care îi preocupă pe deținătorii documentelor afectate: este vorba despre o uzură normală? Au existat modificări de materiale sau tehnologii? Există anumite loturi mai expuse degradării?

Nu este doar o problemă de aspect

Pentru autorități, degradarea copertei poate fi considerată o problemă secundară în raport cu elementele de securitate din interiorul documentului. Pentru cetățeni însă, coperta este primul lucru pe care îl vede un funcționar de frontieră și primul element prin care statul român se prezintă în lume.

Iar atunci când numele țării și stema dispar înainte ca documentul să ajungă măcar la jumătatea perioadei sale de valabilitate, discuția nu mai este doar despre estetică. Este despre calitate, despre încrederea în documentele oficiale și despre imaginea pe care România o proiectează peste granițe.

Compania Națională Imprimeria Națională nu ne-a oferit niciun răspuns încă. Oricum, un lucru este cert: problema există și recunosc asta și autoritățile.