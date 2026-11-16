Cine va fi noul bașcan din Găgăuzia. Alexandr Stoianoglo și Fiodor Gagauz merg în turul al doilea după un prim scrutin validat

Peste 48.000 de alegători din autonomia găgăuză au ieșit duminică la vot. Scrutinul a fost organizat pentru alegerea bașcanului și a membrilor Adunării Populare. Funcția de guvernator a devenit vacantă pe 17 august. Atunci, Adunarea Populară a constatat încheierea mandatului Evgheniei Guțul, în urma condamnării sale definitive în dosarul finanțării ilegale a partidului „Șor”.

Prezența la vot la închiderea secțiilor a atins 37,6%. Această cifră a asigurat depășirea pragului de validare a scrutinului, stabilit la o pătrime din numărul alegătorilor înscriși pe liste.

Din cele 35 de circumscripții, Bugeac a raportat cea mai mare prezență la urne (58,78%). La polul opus s-a aflat circumscripția Baurci, singura unde prezența (24,60%) s-a situat sub pragul minim. Persoanele cu vârste între 66 și 75 de ani au reprezentat categoria cu cea mai mare prezență la vot, formând aproape un sfert din electorat. Tinerii între 18 și 25 de ani au avut o participare redusă, de puțin peste 6%.

Rezultatele pentru funcția de guvernator

La funcția de bașcan al Găgăuziei au candidat opt persoane. Conform legislației, un candidat câștigă mandatul din primul tur dacă întrunește mai mult de jumătate din voturile valabil exprimate. Deoarece această condiție nu a fost îndeplinită, primii doi clasați se vor confrunta în turul al doilea, organizat în termen de două săptămâni.

Rezultatele preliminare, după procesarea a 94% din procesele-verbale, au arătat următoarea clasare:

Alexandr Stoianoglo (candidat independent): 38,46% Fiodor Gagauz (Partidul Socialiștilor din Republica Moldova): 25,06% Corneliu Dudnic (candidat independent): 16,58%

Ceilalți candidați – Ivanna Koksal, Serghei Anastasov, Oleg Garizan, Petru Vlah și Ivan Cîlcic – au obținut sub 8% din voturi.

Tot duminică, s-au desfășurat și alegerile pentru cele 35 de mandate de deputat în Adunarea Populară. Sistemul de vot este uninominal, cu un singur deputat ales în fiecare circumscripție. Au intrat în cursă 132 de persoane, dintre care 90 au candidat independent și 42 au reprezentat partide politice.

Transport organizat și încălcarea secretului votului

Ziua alegerilor a fost marcată de raportarea mai multor incidente. Reprezentanții asociației Promo-LEX au observat abateri, inclusiv prezența mai multor persoane în aceeași cabină de vot. De asemenea, a fost înregistrată o situație în care o persoană a votat în locul mamei sale, la utilizarea urnei mobile.

Inspectoratul General al Poliției a intervenit în urma unor sesizări la Comrat și Ceadîr-Lunga. Polițiștii au identificat persoane suspectate de transportarea ilegală a alegătorilor către secțiile de votare, în microbuze și autoturisme. Cazul face obiectul unor verificări privind respectarea legislației electorale.