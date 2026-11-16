VIDEO Lia Olguța Vasilescu se laudă cu Târgul de Crăciun de la Craiova: Suntem cel mai mare târg din lume. Cum arată competiția internațională

Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, susține că orașul găzduiește cel mai mare târg de Crăciun din lume. Evenimentul, inaugurat pe 13 noiembrie, se întinde pe 27 de hectare și este organizat anul acesta sub tema Tărâmul Elfilor. Craiova și-a câștigat, în ultimii ani, un loc printre cele mai apreciate destinații de Crăciun din Europa. La nivel mondial, însă, competiția include târguri cu tradiții de sute de ani și milioane de vizitatori.

„Suntem cel mai mare târg din lume”, spune Lia Olguța Vasilescu într-un videoclip publicat pe Facebook. „Anul acesta am ales tema Tărâmul elfilor pentru că este o temă internațională. Anul trecut Craiova a câștigat titlul de cel mai frumos târg de Crăciun din Europa. Anul acesta vom avea foarte mulți vizitatori și ne-am pregătit pentru ei în primul rând cu o poveste tradițională de Crăciun”, a mai spus primarul Craiovei.

Edilul a transmis că își dorește să atragă turiști din întreaga lume, însă evenimentul le este dedicat, înainte de toate, craiovenilor și copiilor acestora. Potrivit autorităților locale, aproximativ 100.000 de persoane au participat la deschiderea târgului din acest an. Ediția din 2026 aduce peste două milioane de luminițe, un brad de 21 de metri prin care circulă un trenuleț, un Moș Crăciun înalt de nouă metri și un labirint al elfilor. Târgul va rămâne deschis până pe 3 ianuarie 2027.

Craiova și-a făcut loc printre marile destinații de Crăciun din Europa

Dincolo de declarațiile primarului, Târgul de Crăciun de la Craiova a cunoscut o ascensiune spectaculoasă în ultimii ani. Orașul a devenit o destinație de vacanță pentru turiștii români, dar și pentru cei din străinătate. Platforma turistică European Best Destinations a desemnat Craiova cel mai frumos târg de Crăciun din Europa, în urma voturilor călătorilor. De asemenea, platforma a prezentat evenimentul drept cel mai mare din Europa ca suprafață.

În ediția precedentă, European Best Destinations menționa o suprafață de peste 280.000 de metri pătrați. Târgul era organizat în mai multe zone ale orașului, fiecare cu propria tematică. Sania zburătoare a lui Moș Crăciun, roata panoramică, patinoarul și decorurile de mari dimensiuni au devenit principalele atracții.

Potrivit Liei Olguța Vasilescu, ediția de anul trecut a atras peste două milioane de vizitatori. Primarul estimează că numărul acestora va fi și mai mare în 2026, după ce târgul a fost extins pentru a reduce aglomerația.

Care sunt cele mai cunoscute târguri de Crăciun din lume

Germania, Austria și Franța găzduiesc unele dintre cele mai cunoscute târguri de Crăciun din lume. Multe dintre acestea atrag anual milioane de vizitatori, iar tradiția lor datează de câteva secole.

Köln, Germania

Orașul organizează mai multe târguri de Crăciun, cel mai cunoscut fiind cel din apropierea impunătoarei catedrale. Piețele tematice, concertele și sutele de comercianți transformă Köln într-una dintre cele mai populare destinații germane în perioada sărbătorilor.

Dortmund, Germania

Târgul este renumit pentru bradul său de Crăciun, care ajunge la aproximativ 45 de metri înălțime. Ediția din 2026 reunește peste 250 de standuri, răspândite în zece piețe din centrul orașului.

Nürnberg, Germania

Christkindlesmarkt este unul dintre cele mai cunoscute târguri tradiționale de Crăciun din Europa. Atrage turiști prin atmosfera sa istorică, decorațiunile artizanale și turta dulce specifică orașului.

Viena, Austria

Wiener Christkindlmarkt, organizat în piața din fața Primăriei, este unul dintre simbolurile sărbătorilor de iarnă din capitala austriacă. Potrivit Associated Press, târgul a atras aproximativ 3,3 milioane de vizitatori în 2023. Viena găzduiește și alte piețe de Crăciun, inclusiv la palatele Schönbrunn și Belvedere.

Strasbourg, Franța

Târgul organizat aici datează din 1570 și este unul dintre cele mai vechi din Europa. Aproximativ 300 de căsuțe sunt amplasate în centrul istoric, iar orașul este cunoscut drept Capitala Crăciunului.

Budapesta, Ungaria

Târgul Advent Bazilika, organizat în fața Bazilicii Sfântul Ștefan, a câștigat în repetate rânduri aprecierea turiștilor. Este cunoscut pentru proiecțiile luminoase pe fațada bazilicii, preparatele tradiționale și decorațiunile festive.

Târgurile de Crăciun sunt populare și dincolo de Europa. În Statele Unite, unul dintre cele mai cunoscute este Winter Village din Bryant Park, New York. În Canada, Toronto găzduiește Distillery Winter Village, organizat într-un cartier istoric al orașului.

Cel mai mare din lume sau cel mai mare din Europa?

Cu o suprafață de 27 de hectare, Târgul de Crăciun de la Craiova ar putea fi considerat unul dintre cele mai mari din lume. Însă suprafața nu este singurul criteriu de care ar trebui să ținem cont. Numărul de căsuțe, de comercianți, dar și de vizitatori sunt la fel de importante atunci când vorbim despre dimensiunea unui astfel de eveniment.

De exemplu, târgurile din Köln, Dortmund sau Viena atrag anual milioane de vizitatori și reunesc sute de comercianți. În plus, în multe dintre aceste orașe, târgurile sunt organizate în mai multe piețe, la fel ca în Craiova.

European Best Destinations a desemnat Craiova cel mai frumos târg de Crăciun din Europa și l-a prezentat drept cel mai mare eveniment de acest fel de pe continent, ca suprafață. De aici și până la titlul de „cel mai mare târg din lume”, revendicat de Lia Olguța Vasilescu, mai este însă un pas.

Cert este că, în doar câțiva ani, Craiova a reușit să își facă loc printre destinații. Orașul a devenit cunoscut peste hotare, atrage tot mai mulți turiști străini și a transformat târgul de sărbători într-un adevărat brand. Iar acest succes merită recunoscut, chiar și fără titulatura de „cel mai mare târg de Crăciun din lume”.