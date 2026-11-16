Luca Niculescu laudă campania lui Dacian Cioloș

Luca Niculescu a transmis un mesaj de susținere pentru Dacian Cioloș, după ce fostul premier nu a reușit să obțină șefia OIF. Acesta a apreciat eforturile diplomatice ale României și a subliniat cp țara noastră va continua să își consolideze prezența în organizațiile internaționale. Alegerea unui nou secretar general al Francofoniei a fost amânată pentru 2027.

Într-un mesaj publicat pe platforma X, Luca Niculescu a evidențiat obiectivele pe care fostul premier și le-a propus prin candidatura sa. Printre acestea s-au numărat promovarea păcii, dezvoltarea economică și sprijinirea femeilor și a tinerilor.

„Campania lui Dacian Cioloș pentru funcția de secretar general al Francofoniei a fost un demers amplu și ambițios, construit în jurul unei viziuni care a pus în prim-plan rolul Francofoniei în promovarea păcii, a dezvoltării economice și a incluziunii, cu o atenție deosebită acordată femeilor și tinerilor. Prin această candidatură, România a transmis un mesaj puternic privind angajamentul său față de valorile Francofoniei și consolidarea parteneriatelor cu statele membre”, a transmis Luca Niculescu.

Acesta i-a mulțumit fostului premier pentru modul în care a reprezentat România în competiția internațională. Totodată, a apreciat contribuția echipei Ministerului Afacerilor Externe.

„Îi mulțumesc lui Dacian Cioloș pentru efortul susținut, determinarea și profesionalismul cu care a reprezentat România în această campanie, precum și echipei Ministerului Afacerilor Externe și tuturor celor care au contribuit la acest demers diplomatic cu profesionalism și dedicare. România va continua să își consolideze prezența și rolul activ în organizațiile internaționale”, a mai afirmat acesta.

România nu a obținut șefia Francofoniei

Dacian Cioloș s-a numărat printre cei patru candidați la conducerea Francofoniei. Fostul premier a fost susținut de președintele Nicușor Dan, care a mers în Cambodgia pentru a promova candidatura României. Negocierile dintre statele membre s-au încheiat însă fără desemnarea unui nou secretar general. Competiția a fost complicată de tensiunile dintre Rwanda și Republica Democrată Congo.

Actuala șefă a organizației, Louise Mushikiwabo, va rămâne în funcție încă un an. Statele membre vor organiza un summit electiv extraordinar până la sfârșitul anului 2027.

La rândul său, Nicușor Dan a apreciat campania desfășurată de Dacian Cioloș. Președintele a subliniat că fostul premier a contribuit la creșterea vizibilității României în spațiul francofon, chiar dacă țara noastră nu a obținut funcția.