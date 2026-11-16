Cristi Danileț, înfrângere la ÎCCJ după victoria de la CEDO. De ce judecătorii au refuzat să-i anuleze sancțiunea

ÎCCJ a respins cererea fostului judecător Cristi Dănileț de revizuire a hotărârii prin care a fost menținută o sancțiune disciplinară din 2019. Fostul magistrat a apelat la instanța supremă după ce, în decembrie 2025, CEDO a stabilit că România i-a încălcat dreptul la liberă exprimare. Decizia ÎCCJ este definitivă.

În 2019, CSM l-a sancționat pe Dănileț pentru două postări publicate pe Facebook. Judecătorului i-a fost redus salariul cu 5% pentru o perioadă de două luni. La acea vreme, CSM era condus de Lia Savonea , actuala președintă a instanței supreme. Consiliul a considerat că Dănileț, prin mesajele sale, „a pătat imaginea și onoarea sistemului judiciar și a încălcat obligația de discreție”.

După ce a câștigat procesul împotriva României la CEDO, fostul magistrat a încercat să obțină anularea sancțiunii în instanțele din țară.

De ce a respins ÎCCJ cererea lui Cristi Danileț

Completul de cinci judecători al ÎCCJ a respins, luni, solicitarea fostului magistrat. La scurt timp după pronunțarea deciziei, instanța supremă a transmis un comunicat în care a explicat motivele. Judecătorii au arătat că hotărârea CEDO nu este contestată. Totuși, pentru revizuirea unei decizii definitive trebuie îndeplinite anumite condiții prevăzute de lege. Printre acestea se numără existența unor consecințe grave pe care persoana sancționată continuă să le suporte.

În cazul lui Danileț, instanța a apreciat că sancțiunea din 2019 nu mai produce efecte.

„S-a avut în vedere că sancțiunea aplicată, respectiv o reducere de 5% a indemnizației pe o durată de două luni, raportat la situația patrimonială a revizuentului, a avut efecte reduse, epuizate integral la scurt timp după pronunțare, ulterior sancțiunea fiind radiată de drept. De asemenea, s-a reținut că hotărârea a cărei revizuire s-a solicitat nu a avut nicio influență asupra soluțiilor pronunțate prin alte hotărâri judecătorești privitoare la răspunderea disciplinară a revizuentului”, a transmis ÎCCJ, potrivit HotNews.

Instanța supremă a precizat că decizia Curții Europene rămâne obligatorie pentru statul român și pentru toate autoritățile sale. În ceea ce privește libertatea de exprimare a magistraților, ÎCCJ a explicat că autoritățile trebuie să aplice standardele stabilite de Marea Cameră a CEDO.

Ce a câștigat Cristi Danileț la CEDO

Fostul judecător s-a adresat Curții Europene a Drepturilor Omului în 2021. Cu un an înainte, instanța supremă din România menținuse sancțiunea disciplinară stabilită de CSM. În decembrie 2025, CEDO i-a dat câștig de cauză lui Cristi Danileț. Judecătorii europeni au constatat că România i-a încălcat dreptul la libertatea de exprimare și au obligat statul să-i plătească aproape 10.000 de euro pentru cheltuieli și onorarii.

CEDO a stabilit că autoritățile române nu au oferit motive suficiente pentru a justifica sancționarea magistratului.

„Curtea consideră că sancțiunea disciplinară aplicată reclamantului a constituit o ingerință în exercitarea dreptului la libertatea de exprimare al acestuia”, a transmis CEDO.

Judecătorii europeni au apreciat că mesajele publicate de Danileț nu au afectat echilibrul dintre implicarea sa în dezbaterile publice și obligația de a-și păstra independența și imparțialitatea.