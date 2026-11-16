TollRo, la judecată înainte să se dea prima amendă. CAB ia în discuție anularea ordinului de ministru după nemulțumirile transportatorilor

Magistrații Secției de administrativ și contencios a Curții de Apel București au pe ordinea de zi de luni, 16 noiembrie, un dosar cu implicații majore pentru transportul de mărfuri. Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (COTAR) a solicitat suspendarea Ordinului nr. 922/2026 al Ministerului Transporturilor. Documentul a aprobat normele metodologice pentru noul sistem de taxare rutieră TollRo, gestionat de CNAIR.

TollRo se aplică vehiculelor de marfă cu o masă totală mai mare de 3,5 tone, folosind un tarif calculat la kilometru, în funcție de masa vehiculului, norma de poluare și tipul de drum (național, expres, autostradă).

Opt nereguli invocate: Lipsa transparenței și blocarea afacerilor

Transportatorii din România susțin că reglementarea conține nereguli fundamentale. În cererea depusă la instanță, COTAR a prezentat o listă cu opt încălcări ale legislației și principiilor de drept:

Recurgerea la procedura de urgență fără justificare și refuzul organizării dezbaterilor publice. Lipsa unui studiu privind impactul economic al noii taxe. Încălcarea principiului proporționalității prin impunerea unor sarcini administrative și financiare dezechilibrate. Organizarea defectuoasă a plăților, care restrânge dreptul la restituirea sumelor pentru tarifele neutilizate și limitează emiterea tichetelor doar la canalele CNAIR. Depășirea limitelor de competență de către minister și modificarea actului normativ superior. Condiționarea prelungirii contractelor de distribuție de renunțarea la litigiile cu CNAIR, ceea ce blochează accesul la justiție. Încălcarea libertății economice prin perturbarea gravă a activității transportatorilor și distribuitorilor de bilete. Favorizarea canalelor proprii CNAIR și încălcarea regulilor de concurență loială.

„Continuarea aplicării acestora expune membrii noștri unor prejudicii materiale viitoare și previzibile, prin perturbarea curselor, creșterea costurilor operaționale și afectarea disponibilităților financiare”, se arată în solicitarea COTAR de anulare a ordinului, conform stirileprotv.ro.

Haos digital: Funcționare parțială, mii de facturi și costuri suplimentare

Nemulțumirile din zona juridică se suprapun peste deficiențele tehnice ale sistemului, reclamate încă de la lansare. Reprezentanții transportatorilor susțin că aplicația TollRo funcționează defectuos, și generează costuri și birocrație inutilă.

Radu Dinescu, secretarul general al UNTRR (Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România), a explicat pentru News.ro că firmele se lovesc de hărți și trasee inexacte și de dificultăți în alimentarea portofelelor electronice. În plus, antreprenorii au fost forțați să cumpere smartphone-uri pentru șoferi. O altă problemă gravă este sistemul de facturare: în loc de o singură factură la două săptămâni, aplicația emite facturi separate pentru fiecare sesiune de taxare, acumulând mii de documente care blochează departamentele de contabilitate.

Paradoxul situației este dat de modul în care dezvoltatorul evaluează funcționarea sistemului, acuză transportatorii.

„Dacă sistemul nu cade complet și chiar dacă funcționează 5%, să spună: «Uite, că încă mai merge». (…) Doar în momentul în care cade de tot și nu se poate conecta nimeni, atunci declară un incident tehnic și de-abia atunci poate să pună pe site anunțul. Nu pot alimenta portofelul electronic sau cineva care nu are cont nu-și poate crea unul. Cel care are deja bani încărcați în portofelul electronic poate plăti, cel care nu poate încărca, nu”, a explicat Radu Dinescu.

La rândul său, președintele COTAR, Vasile Ștefănescu, a menționat că întreruperea sesiunilor de taxare și blocarea conturilor obligă șoferii și dispecerii să piardă timp vital pentru reluarea plăților. Singura consolare pentru transportatori la o lună de la implementare este că autoritățile nu au demarat încă procesul de amendare a celor afectați de erorile aplicației.