Curtea de Apel București a respins, ca inadmisibile, cererile depuse de BRD – Groupe Societe Generale și Exim Banca Românească pentru suspendarea deciziilor Consiliului Concurenței în dosarul ROBOR, potrivit surselor Profit.ro. BRD a fost amendată de autoritatea de concurență cu 412,47 milioane de lei, iar Exim Banca Românească a primit o sancțiune de 96,49 milioane de lei.

Noile hotărâri vin după decizii similare pronunțate în ultimele săptămâni împotriva CEC Bank, BCR și UniCredit Bank. Cele trei bănci au fost sancționate cu 332,98 milioane de lei, 577,36 milioane de lei, respectiv 431,03 milioane de lei. Hotărârile Curții de Apel București pot fi atacate cu recurs la Înalta Curte de Casație și Justiție.

Amenzi obligatorii și termen limită până la finalul lunii

Cererile de suspendare ar fi înghețat efectele sancțiunilor până la judecarea proceselor pe fond, în care băncile contestă actul administrativ. Odată cu respingerea lor în instanță, instituțiile de credit rămân obligate să plătească amenzile și să propună modificarea mecanismului de cotare ROBOR.

Președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, a explicat recent ce obligații au băncile care pierd aceste procese.

„Urgența o reprezintă deciziile privind suspendările deciziilor. Până acum am câștigat 3, deci în 3 cazuri instanța a respins cererea băncilor de suspendare a deciziei. Asta înseamnă că ei vor trebui să implementeze decizia. Ce înseamnă decizia? Unu, plata sancțiunii și doi, trebuie să vină pentru aprobarea noastră cu un plan de conformare, deci trebuie să ne spună cum își vor schimba comportamentul, cum își schimbă modul de cotare la ROBOR ca să respecte decizia. Au termen la sfârșitul acestei luni să vină cu planurile de conformare”, a declarat Bogdan Chirițoiu.

Șeful Consiliului Concurenței a menționat că băncile pot solicita teoretic o eșalonare la ANAF, însă nu vede dificultăți reale la plată. El a comparat valoarea amenzilor cu profitul net al sistemului bancar de anul trecut, care a depășit 15 miliarde de lei.

Bogdan Chirițoiu a precizat și că aprobarea planurilor de conformare le va oferi băncilor certitudine juridică. În acest fel, autoritatea vrea să evite scenariul în care instituțiile de credit s-ar retrage din panelul ROBOR.

„Cerința a fost să vină cu un plan de conformare. Să zică că vor face schimbările A, B și C, să le confirmăm, să le dăm certitudine juridică. Asta legat și de spaima că ar putea să se retragă din sistemul ROBOR. Nu vrem să se ajungă acolo”, a spus Chirițoiu.

Miza dosarului ROBOR și apărarea băncilor

Consiliul Concurenței a sancționat în total 10 bănci cu amenzi cumulate de 3,7 miliarde de lei. Autoritatea susține că a existat o coordonare între instituțiile de credit și un schimb de informații strategice în perioada sensibilă de fixing. Potrivit instituției, transparența reciprocă excesivă a cotațiilor a dus la creșterea dobânzilor cu „fracțiuni de procent”, în defavoarea clienților cu credite variabile în funcție de ROBOR.

Toate cele 10 bănci au contestat sancțiunea pe fond și au cerut suspendarea ei. Instituțiile de credit resping acuzațiile și afirmă că au respectat permanent legislația în vigoare. Ele invocă reglementările BNR, care le-ar fi obligat să mențină transparența permanentă a cotațiilor pe toată durata zilei de tranzacționare. De asemenea, băncile scot în evidență declarația lui Bogdan Chirițoiu, potrivit căreia nu a existat un cartel clasic pentru majorarea ROBOR.

Lista completă a amenzilor de 3,7 miliarde de lei

Amenzile Consiliului Concurenței au fost calculate ca procent din cifra de afaceri a fiecărei bănci. Cea mai mare sancțiune a fost aplicată Băncii Transilvania, în valoare de 875,74 milioane de lei. Aceeași instituție a primit o amendă suplimentară de 85,03 milioane de lei pentru fapta comisă de OTP Bank România, preluată între timp de grupul clujean.

Urmează Banca Comercială Română cu 577,36 milioane de lei, Raiffeisen Bank România cu 442,49 milioane de lei și UniCredit Bank cu 431,03 milioane de lei. Lista continuă cu BRD – Groupe Societe Generale (412,47 milioane de lei), ING Bank N.V. Amsterdam Sucursala București (405,91 milioane de lei) și CEC Bank (332,98 milioane de lei).

Sancțiuni mai mici au fost aplicate pentru Exim Banca Românească (96,49 milioane de lei), Libra Internet Bank (45,86 milioane de lei) și Banca Comercială Intesa Sanpaolo România (28,1 milioane de lei).