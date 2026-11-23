Ce riscuri au semnalat autoritățile americane

Turiștii americani au fost avertizați că în zonele cu multă lume se pot confrunta cu acte teroriste, greve, amenințări false cu bombă sau infracțiuni.

La Sibiu, cei care organizează târgul de Crăciun au întărit discret măsurile de siguranță, arată sursa citată.

Sibiu: camere proprii și avertizare de evacuare în engleză

Organizatorul târgului, Andrei Drăgan, a explicat că pe lângă camerele poliției și ale primăriei funcționează și un sistem al organizatorilor.

„Un sistem de monitorizare video instalat de noi, organizatorii târgului, pe lângă cel instalat de poliție și al Primăriei Sibiu”, a spus acesta.

Târgul are și un mecanism automat de alertă, care poate transmite inclusiv în limba engleză mesajul că piața trebuie evacuată.

Și comercianții au observat diferența față de anii trecuți. Unul dintre ei a spus că anul ăsta a observat o prezență chiar mult mai mare a jandarmeriei și a poliției, în special de la ora 5.00, de când se aprind luminițele.

Craiova: un stâlp care blochează accesul mașinilor

La Craiova au fost suplimentate și forțele de ordine. Potrivit viceprimarului Dan Păloiu, autoritățile au închis o arteră de circulație importantă pentru oraș cu ajutorul unui stâlp care susține sania lui Moș Crăciun.

Măsura are rolul de a opri un eventual șofer. „Poate să oprească orice tentativă a vreunui șofer de a intra în populația, cei care vin la târgul de Crăciun”, a explicat el.

Oamenii veniți la târg simt această prezență. „Este un loc sigur, am văzut poliție peste tot în centru”, a spus o femeie.

România, puțin sub media globală la siguranța publică

În Raportul Global Gallup 2026 privind siguranța publică, România se plasează imediat sub media globală.

Pe primul loc din cele 140 de țări sunt Emiratele Arabe Unite. Acolo, 96% dintre oameni declară că pot ieși la plimbare la orice oră fără să le fie teamă.

Pe locurile următoare sunt Singapore, Arabia Saudită, Hong Kong, El Salvador, Elveția și Norvegia.

Plimbarea de noapte și încrederea în poliție

Conform aceleiași surse, clasamentul se bazează în principal pe o singură întrebare: dacă oamenii se simt în siguranță când merg singuri pe stradă noaptea.

În România, 68% dintre cei chestionați au răspuns afirmativ. Procentul este puțin mai mare decât în Italia (67%) și mai mare decât în Grecia și Slovenia (62%).

Clasamentul a ținut cont și de așa-numitul Indice al Ordinii Publice. Acesta măsoară dacă oamenii cred că poliția sau forțele de ordine locale ar interveni la timp în cazul unui atac.

Răspunsul a fost da pentru 80% dintre respondenți, la fel ca în Regatul Unit, Rusia, Republica Moldova și Bulgaria.

Atacurile de la târgurile europene

Târgurile de Crăciun din Europa au fost lovite de mai multe ori de-a lungul anilor. În 2016, la Berlin, un tunisian de 23 de ani a intrat în mulțime cu un camion furat.

Doi ani mai târziu, la Strasbourg, în Franța, un terorist a tras cu un pistol-mitralieră. În 2024, în Germania, un bărbat a intrat cu mașina în oameni, a ucis 6 persoane și a rănit peste 300.