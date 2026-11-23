Aproape aceeași sumă ca anul trecut

Pe 30 octombrie 2026, Primăria Sectorului 2 a atribuit direct firmei Flash Lighting Services SRL un contract de 267.886 lei, fără TVA, pentru închirierea a 200 de decorațiuni luminoase.

Anul trecut, instituția condusă de Rareș Hopincă plătise aceleiași companii o sumă practic egală, de 268.238 lei, fără TVA, scrie sursa citată.

Banii contractați acum acoperă însă numai închirierea ornamentelor. Montajul, legarea la rețeaua electrică și demontarea se vor plăti separat.

Montajul, de peste patru ori mai scump decât închirierea

Anul trecut, închirierea a fost doar una dintre cheltuieli. Într-un răspuns trimis București.ro, primăria a precizat că a mai plătit 720.658 lei, fără TVA, pentru montarea, conectarea și apoi demontarea decorațiunilor închiriate.

Lucrările au fost făcute de Compania Municipală Iluminat Public București SRL.

Pentru instalațiile luminoase pe care sectorul le deține și le refolosește în fiecare an, aceleași operațiuni au costat 522.192 lei, fără TVA, bani încasați de Electrica Power SRL.

Adunate, cele trei categorii de cheltuieli au depășit 1,5 milioane de lei, fără TVA. Montarea și demontarea au costat de peste patru ori mai mult decât închirierea decorațiunilor noi, arată sursa citată.

Cum arată cele 200 de ornamente

Decorațiunile pe care Flash Lighting Services le va pune la dispoziția primăriei în această iarnă sunt destinate stâlpilor.

Au structura din aluminiu și luminează în alb cald, alb rece, auriu și roșu. O parte dintre ele au și efect de sclipire intermitentă. Prețul de închiriere depinde de dimensiuni:

• cele mai mari 30 de ornamente, de 3 metri lungime și un metru lățime, costă câte 1.440 lei bucata, fără TVA;

• 32 de ornamente de 2,30 × 0,71 metri se închiriază cu câte 1.518 lei bucata;

• celelalte 138, de 2 × 0,90 metri, sunt împărțite în trei categorii, cu prețuri de 1.159 lei, 1.163 lei și 1.447 lei pe bucată.

Celor 267.886 lei, fără TVA, plătiți pentru închiriere li se vor adăuga costurile cu montajul, conectarea la rețeaua electrică și demontarea, conform aceleiași surse.

Cine deține firma

Datele publicate de portalul listafirme.ro arată trei asociați la Flash Lighting Services SRL: Bogdan Gabriel Sandu, Crina Simona Sandu și Frozaria LTD, o societate înregistrată în Cipru.

Două platforme internaționale care adună date despre companii îi indică pe Peng Du, Maria Sarri și Pavlina Giannakou drept directori ai Frozaria LTD.

București.ro precizează că aceste informații privesc doar conducerea firmei cipriote și nu arată cine sunt beneficiarii ei reali.

În 2017, numele lui Bogdan Gabriel Sandu a apărut în presă în legătură cu un dosar despre retrocedări de terenuri din Constanța. În același dosar era menționat și fostul primar Radu Mazăre.

Ce susținea firma în 2022

Într-un drept la replică trimis în 2022 publicației Jurnalul.ro, compania își descria acționariatul arătând că „Flash Lighting Services este deținută majoritar de China CEE Investment Cooperation Fund, administrat de CEE Equity Partners și având ca acționari China EximBank și Hungarian EximBank, Bogdan Gabriel Sandu fiind acționar cu doar 23,65% din companie.

Acesta nu este implicat in conducerea executivă sau în deciziile companiei”, se arăta în dreptul la replică.

Pe site-ul său, CEE Equity Partners confirmă că a investit în Flash Lighting Services SRL în 2018.

Contracte de 3,76 milioane de lei în cinci ani

Firma nu închiriază decorațiuni doar Sectorului 2. Datele din Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SICAP), centralizate de București.ro, arată că între 2022 și 2026 compania a obținut cel puțin 27 de achiziții directe pentru iluminat festiv și decorațiuni de sărbători.

Valoarea lor totală este de 3,76 milioane de lei.

Suma anuală a crescut de la 463.519 lei în 2022 la 707.507 lei în 2023 și la 1.156.487 lei în 2024. A scăzut apoi la 865.197 lei în 2025 și la 568.940 lei în 2026.

Clienții din București

Aproximativ 1,41 milioane de lei din total vin de la instituții publice din Capitală, potrivit analizei citate.

Cea mai mare sumă, 536.124 lei, provine de la Primăria Sectorului 2, prin două achiziții directe, în 2025 și 2026.

Alte patru instituții din București au cumpărat direct servicii sau produse pentru iluminatul festiv de la aceeași firmă:

• Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar (DGAPI), 469.224 lei, pentru servicii legate de decorațiunile festive, din care 269.245 lei în 2024 și 199.979 lei în 2025;

• Primăria Sectorului 1, 237.643 lei, printr-o achiziție directă din 2024, pentru închirierea de produse de iluminat ornamental festiv;

• Circul Metropolitan București, 99.840 lei, printr-o achiziție directă din 2025, pentru decorațiuni de Crăciun;

• Primăria Sectorului 6, 72.000 lei, printr-o achiziție directă din 2023, pentru iluminatul festiv din Parcul Păcii și Parcul Brâncuși.

În afara Bucureștiului, firma a mai primit astfel de contracte de la autoritățile locale din Săcele, Sfântu Gheorghe, Galați, Blejoi, Bran și din alte localități.