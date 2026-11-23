Cătălin Drulă acuză că nodul rutier dintre autostrăzile A0 și A3, din apropierea Bucureștiului, a fost extins nejustificat, de la 82 la 208 hectare. Potrivit deputatului USR, modificarea proiectului a dus la exproprieri suplimentare de 61,7 milioane de lei. Cea mai mare despăgubire, de 7,57 milioane de lei, ar fi ajuns la o firmă administrată în trecut de Hubert Thuma, actualul președinte al Consiliului Județean Ilfov.

Drulă susține că extinderea nodului rutier nu poate fi justificată prin necesități tehnice. Mai mult, acesta afirmă că noua configurație îi obligă pe șoferi să parcurgă distanțe mai mari decât cele prevăzute în proiectul inițial.

Un nod rutier de șapte ori mai mare decât cel mai circulat din Uniunea Europeană

Potrivit lui Cătălin Drulă, suprafața nodului A0-A3 a ajuns la 208 hectare, deși studiul de fezabilitate prevedea inițial doar 82 de hectare. Drulă critică și modificările aduse traseului. Lungimea totală a bretelelor de legătură a crescut de la 7,6 kilometri, cât prevedea studiul de fezabilitate, la 13,7 kilometri. În medie, șoferii care schimbă autostrada ar pierde zece secunde față de varianta inițială. Pe relația Ploiești-A2, diferența ar ajunge la 50 de secunde și 1,5 kilometri parcurși în plus. O altă problemă semnalată privește bretelele directe, care au o lungime de 2,5 kilometri și o singură bandă de circulație.

„Dacă rămâne un TIR în pană, camioanele din spatele lui stau. Bretele atât de lungi se fac cu două benzi sau cu bandă de urgență. Ori se fac mult mai scurte”, a scris Drulă pe Facebook.

Exproprieri de 61,7 milioane de lei. Terenuri agricole plătite la preț de intravilan

Cătălin Drulă susține că extinderea nodului rutier a dus la exproprierea a încă 125 de hectare, pentru care statul a plătit 61,7 milioane de lei. Potrivit acestuia, 109 hectare au fost despăgubite la preț de intravilan, deși terenurile respective sunt folosite ca arabil și pășune și se află în câmp. Diferențele de preț ar fi fost considerabile. Pentru terenurile încadrate ca intravilan s-au plătit 95 de lei pe metru pătrat, în timp ce pentru cele extravilane despăgubirea a fost de 11 lei pe metru pătrat.

Cea mai mare sumă ar fi revenit companiei Liptra International, la care Hubert Thuma a deținut în trecut funcția de administrator.

„Cea mai mare despăgubire, 7,57 milioane de lei, a luat-o Liptra International, firmă la care a fost administrator Hubert Thuma, președintele Consiliului Județean Ilfov”, a scris Drulă.

Fostul ministru al Transporturilor sugerează că extinderea proiectului ar fi urmărit includerea unor terenuri în procedura de expropriere, nu îmbunătățirea infrastructurii rutiere.

„Aici lucrurile sunt clare: nodul s-a umflat până a cuprins toate terenurile pe care trebuia să le cuprindă”, susține acesta.

Drulă îl acuză și pe șeful CNAIR, Cristian Pistol

Cătălin Drulă spune despre Cristian Pistol, directorul general al CNAIR, că ar fi unul dintre responsabilii pentru modificarea proiectului. Deputatul USR atrage atenția că Pistol conducea compania atât în momentul în care s-a decis extinderea nodului rutier, cât și în prezent. Drulă susține că directorul CNAIR beneficiază de sprijinul politic al lui Hubert Thuma și al lui Sorin Grindeanu. Totodată, îl acuză că ar fi favorizat alte interese în detrimentul banilor publici.