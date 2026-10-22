Bucureștenii, chemați să spună cum ar trebui să arate bulevardele Magheru și Bălcescu

Primăria Municipiului București îi invită pe locuitori să își exprime opiniile despre viitorul bulevardelor Magheru și Bălcescu, într-un proces de consultare publică ce va contribui la stabilirea direcțiilor de reamenajare a uneia dintre cele mai importante zone centrale ale Capitalei.

Chestionarul este disponibil în perioada 21 octombrie – 21 noiembrie 2026, iar răspunsurile vor fi folosite la pregătirea unui concurs internațional de soluții de arhitectură și urbanism.

Inițiativa vizează zona cuprinsă între Piața Romană și Piața Universității, inclusiv bulevardele general Gheorghe Magheru și Nicolae Bălcescu, precum și spațiile publice din apropiere. Proiectul este organizat de Primăria Municipiului București în parteneriat cu Ordinul Arhitecților din România.

Bulevardele Magheru și Bălcescu

Obiectivul autorităților este transformarea acestei zone într-un spațiu urban mai atractiv, mai verde și mai accesibil. Printre direcțiile urmărite se numără încurajarea deplasărilor pietonale și cu bicicleta, reducerea poluării și a zgomotului, protejarea patrimoniului arhitectural și cultural și stimularea activităților economice și sociale.

Consultarea publică urmărește să identifice problemele cu care se confruntă persoanele care locuiesc, lucrează, studiază sau își desfășoară activitatea în această parte a Bucureștiului. Autoritățile vor să afle cum este folosită zona în prezent, ce elemente sunt considerate valoroase și ce schimbări ar trebui să aibă prioritate.

Ce schimbări pot propune bucureștenii

Chestionarul poate fi completat în aproximativ 7–10 minute și include întrebări despre experiența oamenilor în zona centrală. Participanții sunt invitați să evalueze confortul deplasării pe jos, siguranța traversării bulevardelor, accesul la transportul public, posibilitatea de a circula cu bicicleta, nivelul de vegetație și curățenia spațiilor publice.

Printre variantele propuse pentru reamenajare se numără:

trotuare mai largi și mai confortabile;

plantarea mai multor arbori și amenajarea unor zone umbrite;

crearea unor spații pentru odihnă și socializare;

îmbunătățirea condițiilor pentru bicicliști;

reducerea zgomotului și a poluării generate de traficul auto;

reorganizarea circulației și a parcărilor;

punerea în valoare a clădirilor istorice și consolidarea imobilelor cu risc seismic;

amenajarea unor spații pentru evenimente culturale și activități urbane.

Respondenții pot indica și ce elemente ale zonei ar trebui păstrate, de la arhitectura istorică și cinematografe până la cafenele, restaurante și spațiile publice. În plus, aceștia pot semnala locurile care necesită o atenție deosebită și pot explica ce schimbare consideră cea mai importantă.

Când ar putea începe lucrările

Consultarea publică nu se limitează la chestionarul online. Potrivit Primăriei Capitalei și Ordinului Arhitecților din România, procesul va include și întâlniri de tip masă rotundă cu reprezentanți ai societății civile, asociații profesionale, operatori economici și instituții culturale și administrative din zonă. La final va fi organizată o dezbatere publică în care vor fi prezentate rezultatele consultării și principalele direcții ale proiectului.

Conform calendarului anunțat de municipalitate, tema de proiectare ar urma să fie definitivată în primăvara anului 2027, când va fi lansat și concursul internațional de soluții. Competiția va dura cel puțin șase luni, iar echipa câștigătoare va avea nevoie de minimum un an pentru proiectare și obținerea avizelor necesare.