România riscă să intre în iarnă cu probleme de aprovizionare cu motorină. Cu cât s-au scumpit carburanții în ultimele 10 luni

România riscă să se confrunte cu dificultăți în aprovizionarea cu motorină în sezonul rece, pe fondul prețurilor record și al dependenței tot mai mari de importurile de carburanți. Avertismentul vine de la compania de consultanță Frames, care atrage atenția că scumpirea combustibililor poate avea efecte în lanț asupra economiei, inclusiv asupra prețurilor alimentelor.

Potrivit analizei, România intră în iarnă într-un moment dificil pentru piața carburanților, după ce prețul motorinei a crescut cu aproximativ 40% față de luna ianuarie. Evoluția pune presiune atât pe șoferi, cât și pe firmele care depind de transportul rutier pentru distribuția mărfurilor, scrie News.ro.

Problema nu se limitează la costurile suportate de consumatori. Motorina este esențială pentru transportul de mărfuri, agricultură și numeroase activități industriale. Prin urmare, orice nouă scumpire se poate reflecta în costurile de producție și distribuție, iar acestea pot ajunge, în cele din urmă, în prețurile plătite de populație.

De ce este România vulnerabilă la o posibilă penurie de motorină

România dispune de rafinării importante, însă producția internă nu acoperă integral necesarul de motorină. În consecință, importurile joacă un rol esențial în aprovizionarea pieței, iar eventualele probleme de pe piețele internaționale pot afecta disponibilitatea și costul carburantului.

Unul dintre factorii care amplifică vulnerabilitatea este situația pieței internaționale a petrolului. Tensiunile geopolitice și perturbările din lanțurile de aprovizionare pot reduce cantitățile disponibile pe piață și pot crește costurile de transport. În aceste condiții, România trebuie să concureze cu alte state pentru asigurarea necesarului de combustibil.

Riscul unei penurii nu înseamnă însă automat că toate benzinăriile vor rămâne fără motorină. Dificultățile se pot manifesta mai întâi prin întârzieri ale livrărilor, stocuri insuficiente în anumite stații sau probleme temporare de distribuție.

Scumpirea motorinei poate duce la prețuri mai mari la alimente

Unul dintre cele mai importante efecte ale scumpirii motorinei ar putea fi resimțit la rafturile magazinelor. Transportul produselor alimentare de la ferme și fabrici către depozite și magazine presupune costuri cu combustibilul, iar acestea influențează prețul final al mărfurilor.

Agricultura este, la rândul său, dependentă de motorină, utilizată pentru funcționarea tractoarelor, a combinelor și a altor utilaje. Dacă fermierii și transportatorii vor plăti mai mult pentru carburant, o parte din cheltuielile suplimentare ar putea fi transferate către cumpărători.

Efectele se pot extinde și în construcții, industrie și comerț. În cazul în care scumpirile persistă, firmele vor fi nevoite să își revizuiască bugetele, iar presiunea asupra prețurilor ar putea deveni mai puternică într-o perioadă în care gospodăriile se confruntă deja cu un cost ridicat al vieții.

Ce se întâmplă cu rezervele de combustibil ale României

Autoritățile au transmis anterior că stocurile de produse petroliere ale României sunt intacte și sunt verificate periodic. Totuși, o parte dintre rezervele obligatorii sunt păstrate în alte state ale Uniunii Europene, ceea ce face ca accesul la ele să depindă și de situația aprovizionării la nivel european.