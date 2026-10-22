Interviu acordat de Nicușor Dan pentru „The Julie Mason Show”. Președintele acuză Rusia de escaladarea războiului hibrid

Președintele Nicușor Dan consideră că România reprezintă un partener strategic de încredere pentru Statele Unite ale Americii. Într-un interviu acordat emisiunii „The Julie Mason Show”, liderul de la Cotroceni a abordat teme referitoare la securitatea regională, investiții și stabilitatea internă.

Șeful statului a explicat că aparatul administrativ a funcționat normal în cele cinci luni de criză guvernamentală, perioadă încheiată prin învestirea noului cabinet.

„Guvernul demis avea atribuții limitate, dar am reușit să ducem la bun sfârșit multe lucruri importante, unele dintre ele legate de securitate și apărare, precum programul european SAFE. […] Au existat mai multe încercări în această perioadă. Dar important este că, în tot acest timp, statul a continuat să funcționeze”, a declarat președintele.

Economia se stabilizează și așteaptă aderarea la OCDE

Pe plan financiar, economia națională dă semne de redresare. Președintele a amintit că Produsul Intern Brut s-a triplat în ultimele două decenii și a subliniat că țara noastră oferă un mediu propice pentru investitori, datorită calității forței de muncă și expertizei din sectorul IT, scrie news.ro.

„În ultimii unu-doi-trei ani, am avut un deficit destul de mare. Acum l-am redus. […] Dar, pe de altă parte, am îndeplinit toate criteriile pentru aderarea la OCDE. Așa că mă aștept să devenim în curând membri”, a explicat oficialul român.

Valorificarea acestui potențial a devenit un obiectiv principal. „Suntem o țară stabilă, cu o economie foarte dinamică, dar cred că nu atragem suficiente investiții străine pe măsura potențialului nostru. Prin urmare, o mare parte din activitatea mea constă în atragerea unor investiții importante în România”, adaugă Nicușor Dan.

Baza de la Kogălniceanu și suplimentarea trupelor SUA

Pe componenta de securitate, președintele a reafirmat susținerea pentru creșterea bugetelor de apărare și a cerut o prezență militară americană mai mare pe teritoriul național.

„Deja de zece ani ne creștem cheltuielile pentru apărare. […] Am ajuns acum la 2,5% din PIB. În ceea ce privește cooperarea cu armata americană, construim o bază în apropierea Mării Negre, baza de la Kogălniceanu, în care investim patru miliarde de dolari și care va deveni cea mai mare din Europa”, a declarat acesta.

El consideră necesară depășirea efectivului actual de aproximativ 1.500 de soldați americani. „Cred că acest lucru este important pentru România, deoarece prezența trupelor americane contribuie întotdeauna la stabilizarea regiunii. Dar este foarte important și pentru partea americană, deoarece România este un loc potrivit pentru proiectarea forței militare către alte regiuni, precum Orientul Mijlociu”, notează șeful statului.

Războiul hibrid și atacurile cu drone

Discuția a atins și impactul războiului din Ucraina. România resimte efecte economice directe din cauza blocajelor comerciale din Marea Neagră, iar Moscova intensifică acțiunile provocatoare pe flancul estic.

„Am început să avem drone care pătrund pe teritoriul nostru dinspre Dunăre. […] Am început, de asemenea, să le doborâm. Dar acum este ceva destul de nou să vedem drone și în Marea Neagră. […] Cred că acest lucru se întâmplă pentru că Rusia încearcă să escaladeze conflictul, să implice și alte țări europene în război. Noi ne păstrăm calmul, doborâm dronele și încercăm să evităm o escaladare suplimentară”, avertizează președintele.

Întrebat despre posibile negocieri de pace, Nicușor Dan s-a arătat rezervat cu privire la intențiile reale ale Moscovei de a opri agresiunea militară.

„Nu am văzut cu adevărat voința rușilor de a pune capăt războiului. Dimpotrivă, am văzut așa-numitul război hibrid, prin care se încearcă escaladarea conflictului, prin sabotaje, atacuri cibernetice și drone, așa cum se întâmplă în România, în încercarea de a transforma conflictul într-un război regional”, conchide Nicușor Dan.