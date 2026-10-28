Cheia guvernării din Israel ajunge la partidele arabe. Scor istoric pentru Lista Comună și Raam în noul Knesset

Partidele arabe din Israel, Lista Comună și Raam, se conturează ca actori decisivi în noul legislativ de la Ierusalim. Sondajele la ieșirea de la urne le creditează cu 18 mandate. Această cifră asigură cea mai mare reprezentare arabă din istoria parlamentului israelian, potrivit CNN, citat de news.ro.

Rezultatul vine după o participare masivă la vot în rândul comunităților vizate. Oamenii s-au mobilizat în număr mare pentru a schimba actuala coaliție de dreapta. Guvernul condus de Benjamin Netanyahu include politicieni recunoscuți pentru discursul lor radical, precum Itamar Ben-Gvir și Bezalel Smotrich. Această prezență record în Knesset transformă partidele arabe într-o piesă centrală pentru negocierile guvernamentale.

Totuși, modul în care va arăta noua putere rămâne un subiect complicat. Blocul premierului Benjamin Netanyahu va controla aproximativ 50 de locuri. Pentru a forma un guvern stabil, liderul Likud are nevoie de minimum 61 de mandate. Cu toate acestea, el a exclus clar orice colaborare cu formațiunile politice arabe.

Un blocaj care afectează și opoziția

Situația dificilă se regăsește și în tabăra opoziției. Blocul condus de Gadi Eisenkot a obținut aproximativ 52 de locuri, potrivit primelor estimări. Fostul oficial militar a explicat că Lista Comună și Raam nu respectă criteriile sale pentru un parteneriat asumat.

Printre condițiile impuse de el se numără recunoașterea oficială a Israelului drept stat evreiesc și asumarea faptului că Hamas este o grupare teroristă. Prin urmare, fără voturile partidelor arabe, nici Gadi Eisenkot nu poate atinge pragul majorității în parlament.

Deși politicienii evită o asociere directă, baza electorală a opoziției privește favorabil un astfel de compromis. Un sondaj recent, publicat de Centrul aChord din cadrul Universității Ebraice, surprinde dorința alegătorilor de a depăși impasul actual.

Peste 61% dintre votanții opoziției îi cer lui Gadi Eisenkot să colaboreze cu formațiunea Raam pentru a forma un nou cabinet. Cei mai mulți alegători preferă stabilitatea politică și învestirea unui guvern. În schimb, doar 20% dintre ei doresc organizarea unor noi alegeri. De asemenea, 12% acceptă ideea unui guvern de rotație cu Benjamin Netanyahu, iar un procent mic, de doar 7%, agreează o înțelegere cu partidele ultraortodoxe.