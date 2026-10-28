Coiful de la Coțofenești va putea fi văzut pe 15 ianuarie. Cine l-a restaurat după furtul din Olanda

Ioana Ciocan, noua ministră a Culturii, a anunțat la Digi24 că Coiful de la Coțofenești, furat în Olanda și recuperat ulterior, ar urma să fie expus pentru public pe 15 ianuarie, de Ziua Culturii. Piesa se află deocamdată în restaurare, iar data i-a fost confirmată de conducerea Muzeului Național de Istorie a României.

Un bilet la muzeu, formă de sprijin pentru cultură

Ioana Ciocan a pledat ca fiecare să știe de ce resurse dispune și cum le folosește, astfel încât să poată contribui mai mult la susținerea culturii din România.

În opinia sa, principalul mod de a face acest lucru rămâne cumpărarea unui bilet la teatru, la muzeu, la operă sau la film. Printre lucrurile pe care și le dorește foarte mult, Ioana Ciocan a numit și vizita făcută după încheierea restaurării Coifului.

Piesa, încă în laboratoarele MNIR

Coiful nu a ieșit încă din laboratoarele Muzeului Național de Istorie, unde continuă procesul de restaurare, a precizat oficialul. Ea a spus că a discutat chiar în acea zi cu directorul instituției, Cornel Ilie.

Zece specialiști, români și olandezi

Ioana Ciocan a ținut să facă public numele celui care se ocupă de piesă, afirmând că este important să fie menționat.

Restaurarea îi revine lui Alexandru Doja, specialist al MNIR, care se deplasase în Olanda pentru prima examinare a coifului, imediat după recuperarea acestuia. Toate fazele lucrării au fost parcurse de o echipă de 10 specialiști, alcătuită din experți ai muzeului, la care s-au adăugat, la invitație, specialiști în metale prețioase din Olanda, a spus Ioana Ciocan.

Expunerea, programată de Ziua Culturii

Ciocan a arătat că restaurarea a ajuns în etapa finală și a transmis asigurările primite de la directorul MNIR privind data la care publicul va putea vedea piesa.

„Acum este doar Alexandru Doja cu coiful. Pașii au fost făcuți și Cornel Ilie, directorul de la Muzeul Național de Istorie a României, m-a asigurat că de Ziua Culturii, pe 15 ianuarie, vom putea vedea cu toții coiful și sper să vedem și o coadă la el”, a conchis Ioana Ciocan.