Ziua de naștere a Reginei Maria în Canada. Cadouri regale și scrisori emoționante de la copii

În timpul istoricului său turneu în America de Nord din 1926, Regina Maria a României și-a serbat cea de-a 51-a aniversare a nașterii în Canada. Pe lângă cadourile oficiale și omagiile primite din partea gazdelor, suverana a fost emoționată de scrisorile trimise de copii care își împărtășeau ziua de naștere cu aceasta, printre care s-a aflat și micul american Crandall Mason.

Aniversarea Reginei Maria pe tărâm nord-american

La 29 octombrie 1926, Regina Maria a României și-a sărbătorit cea de-a 51-a zi de naștere în Canada, în cadrul amplului turneu diplomatic desfășurat pe continentul nord-american, potrivit Arhivelor Naționale ale României.

Evenimentul a fost marcat de numeroase gesturi de prețuire din partea gazdelor, care au întâmpinat-o cu o deosebită generozitate. Însemnările din jurnalul suveranei reflectă bucuria și recunoștința resimțite în acea zi festivă, descriind atmosfera caldă și numeroasele atenții primite.

Conform paginilor de jurnal consemnate de însăși regina, printre primele daruri s-au numărat oferte variite și inedite: „Mi s-au dat daruri impresionante, de toate felurile, pentru ziua mea de naștere. Toți mi-au trimis câte ceva, între care bătrânul colonel Carol, care mi-a trimis doi cățeluși-jucărie. Flori frumoase, desigur, din toate părțile. Chiar și jurnaliștii, care sunt cu noi în tren, mi-a oferit un toc din aur și un creion, în calitate de colegi!”.

Scrisorile copiilor și legătura emoționantă cu publicul

Dincolo de darurile protocolare oferite de oficialități și jurnaliști, cele mai adânci emoții au fost stârnite de mesajele venite din partea celor mici. Mai mulți copii care își serbau ziua de naștere exact la aceeași dată au ținut să transmită urări suveranei și să împărtășească această coincidență deosebită. Printre aceștia s-a remarcat un copil american pe nume Crandall Mason, care a trimis un bilet simplu, dar plin de candoare: „Dragă Regină, / Și eu îmi sărbătoresc ziua de naștere astăzi. / Cu dragoste, / Crandall Mason / Am șapte ani”.

Mărturiile istorice păstrate în fondurile documentare atestă că mesajului trimis de micul Crandall i s-a răspuns prompt. Doamnele de onoare ale suveranei, Simona Lahovary și Irina Procopiu, au redactat un răspuns oficial în numele reginei la data de 11 noiembrie 1926. Detaliul privind această corespondență este vizibil și astăzi pe document, fiind consemnat printr-o însemnare olografă în colțul din stânga sus al paginii.

Expoziția Arhivelor Naționale ale României

Acest episod delicat și plin de umanitate face parte dintr-un capitol amplu al istoriei noastre diplomatice și culturale. Documentul original care conține scrisoarea trimisă de Crandall Mason, alături de numeroase alte artefacte, fotografii și mărturii ale turneului nord-american, poate fi admirat în cadrul expoziției tematice organizate de instituție.

Expoziția, intitulată „De la Atlantic la Pacific. Vizita reginei Maria în America”, oferă publicului pasionat de istorie o perspectivă detaliată asupra impactului diplomatic și a modului în care personalitatea carismatică a reginei a cucerit opinia publică dincolo de ocean.