Un american aduce producția în România, după ce nu mai găsește angajați în SUA. Investiție de până la 4 milioane de dolari la Iași

Un antreprenor american mută o parte din producția companiei sale în județul Iași, după ce lipsa angajaților din Statele Unite l-a împiedicat să își mai dezvolte afacerea în ultimii trei ani. Kevin Sheldon, proprietarul companiei industriale USA Rolls, pregătește deschiderea unei unități de producție în România, într-o investiție estimată la 3-4 milioane de dolari.

Omul de afaceri din Ohio a explicat că firma sa a crescut timp de 13 ani consecutivi, însă în ultimii trei ani dezvoltarea a fost blocată de deficitul de personal. Declarația a fost făcută la US–Romania Regional Economic Forum, desfășurat la Iași în perioada 21-23 octombrie 2026, scrie Ziarul de Iași.

„În fiecare an în care am fost în afaceri, am crescut, timp de 13 ani. În ultimii trei ani nu am mai crescut pentru că, pur și simplu, nu avem oameni”, a afirmat Kevin Sheldon.

Antreprenorul susține că lipsa angajaților afectează companiile americane din numeroase domenii, nu doar industria în care activează firma sa. Din acest motiv, a început să caute soluții în afara Statelor Unite, iar România a ajuns să fie una dintre variantele luate în calcul.

Ce va produce americanul în România

Compania USA Rolls fabrică role industriale personalizate, utilizate în procese de prelucrare și finisare a materialelor. În prima etapă, unitatea din județul Iași va realiza componente metalice care vor fi trimise ulterior în Statele Unite, unde compania are nevoie de capacitate suplimentară de producție.

„Vom pune aceste componente într-o cutie și le vom trimite înapoi în America. Vom continua să facem asta atât timp cât va fi necesar, pentru că în America nu sunt suficienți oameni care să prelucreze aceste componente”, a explicat Sheldon.

Pe termen lung, planul este ca fabrica din România să producă role industriale complete, destinate pieței europene. Astfel, investiția ar putea trece de la prelucrarea unor componente pentru fabrica americană la dezvoltarea unei activități de producție și comercializare pentru clienții din Europa.

Sheldon a povestit că interesul pentru România a apărut în urmă cu aproximativ patru ani, când a început să caute soluții pentru recrutarea personalului. A discutat atunci cu un avocat specializat în imigrație, însă costurile și durata procedurilor l-au determinat să ia în calcul și alte variante.

Legătura cu Iașiul s-a consolidat după ce antreprenorul a angajat un inginer absolvent al facultății de inginerie mecanică din oraș. Ulterior, a început pregătirile pentru deschiderea unității de producție.

Investiție de milioane de dolari și locuri de muncă în România

Investiția estimată la 3-4 milioane de dolari este mai mică decât proiectele anunțate de marile corporații internaționale, însă antreprenorul spune că urmărește atât dezvoltarea afacerii, cât și crearea unor oportunități pentru oamenii din zonă.

Acesta consideră că România poate atrage activități industriale care întâmpină dificultăți de recrutare în alte state. În opinia sa, existența specialiștilor cu pregătire tehnică și posibilitatea de a găsi angajați reprezintă argumente importante pentru dezvoltarea producției la Iași.

„Pentru mine, aceasta este o oportunitate pentru România de a-și face loc pe piață”, a declarat omul de afaceri.

Antreprenorul critică durata procedurilor de finanțare

Deși a identificat oportunități în România, Sheldon a semnalat și dificultăți legate de accesarea finanțărilor. Potrivit acestuia, atunci când a întrebat despre programele de sprijin disponibile pentru dezvoltarea afacerii, i s-a spus că procedura ar putea dura aproximativ un an.