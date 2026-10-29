Nu este clar cu ce acuzații specifice se confruntă acești membri, dincolo de „încălcări disciplinare și legale grave”. Astfel de acuzații generale au devenit o normalitate în cadrul campaniei anticorupție a lui Xi Jinping, potrivit BBC News.

Deși recentele plenuri s-au concentrat pe reforme economice sau probleme sociale și de dezvoltare, disciplina de partid a ocupat un loc central la reuniunea din această săptămână.



Xi Jinping a făcut din lupta împotriva corupției un pilon central al guvernării sale de când a venit la putere în 2012, numind-o „cea mai mare amenințare” la adresa partidului.

Din cei 33 de membri excluși, 16 sunt din armată, potrivit unui comunicat emis joi, care a marcat sfârșitul adunării cu ușile închise de patru zile, care a avut loc la un hotel din Beijing.

Nu este clar cu ce acuzații specifice se confruntă acești membri, dincolo de „încălcări disciplinare și legale grave”. Astfel de acuzații generale au devenit rutină în cadrul campaniei anticorupție a lui Xi.

„Acum a devenit un efort de consolidare și menținere a autorității”, spune Chong Ja Ian, cercetător nerezident la Carnegie China. „În acest caz, campania va continua și se va extinde în funcție de cât de în siguranță se simte Xi, mai degrabă decât de orice problemă reală de corupție”, spune Ja Ian.

51 de membri de partid excluși în al treilea mandat al lui Xi

În declarația sa, partidul a afirmat că a „înfruntat fără ocolișuri realitatea sumbră conform căreia conducerea partidului a slăbit sau s-a golit de conținut, în anumite momente” și că va continua să „impună o autoguvernare strictă a partidului, inclusiv prin luarea de măsuri drastice la nivel intern pentru a pune capăt dezordinii”.

Ultimele excluderi aduc numărul total de membri înlăturați în timpul celui de-al treilea mandat al lui Xi la un nivel record de 51, față de 35 și, respectiv, cinci în primul și al doilea mandat.

Dincolo de plen, principalul organism de supraveghere anticorupție din China a raportat că 680.000 de persoane din aparatul partidului au fost sancționate disciplinar în primele nouă luni ale acestui an.

Aceasta este, de asemenea, prima dată în cei 14 ani de conducere ai lui Xi când prezența la plen a scăzut sub 300 de persoane. Actualul Comitet Central și-a început mandatul în 2022 cu peste 370 de membri.

Observatorii susțin că Xi consideră corupția nu doar mită, ci și impuritate ideologică și, în mod crucial, lipsă de loialitate.

În ianuarie, el a avertizat împotriva „cadrelor cu două fețe” care își declară loialitatea politică, dar sfidează ordinele și acționează în interesul lor propriu.

Cine sunt figurile cheie excluse

Printre oficialii de rang înalt excluși se numără fostul lider al partidului din Xinjiang, Ma Xingrui, și foștii generali Zhang Youxia și Liu Zhenli. Declarațiile oficiale care anunță demiterea lor din acest an au afirmat că aceștia „încalcă grav disciplina și regulile partidului”, ceea ce este interpretat pe scară largă ca un eufemism pentru corupție.

Eliminarea ierarhiei militare a fost deosebit de semnificativă, Neil Thomas, Lobsang Tsering și Shengyu Wang de la Asia Society Policy Institute descriind-o ca fiind „într-o categorie separată”.

„Acest lucru ridică semne de întrebare serioase cu privire la conducerea organizațională și la pregătirea pentru luptă, chiar dacă China continuă să dezvăluie echipamente militare noi și formidabile”, au scris ei.

Zhang a fost, de asemenea, vicepreședinte al Comisiei Militare Centrale, care controlează forțele armate. Comisia formată din șapte membri a fost redusă de atunci la doar doi: Xi ca președinte și Zhang Shengmin vicepreședinte.

Ma și Zhang Youxia au fost foști membri ai Biroului Politic. Înlăturarea lor, împreună cu cea a fostului general He Weidong în 2025, a însemnat că puternicul Birou Politic, format din 24 de membri, a rămas la un moment dat cu 21 de membri.

Zhang Shengmin a fost promovată în funcția de cel mai înalt organ decizional la a cincea sesiune plenară, numărul acestora ajungând la 22.

Fostul diplomat proeminent Liu Jianchao, care a dispărut din ochii publicului în iulie anul trecut, a fost, de asemenea, numit printre cei excluși.

„Xi are puține rețineri în a-i demite pe cei pe care i-a promovat. Faptul că o face după bunul plac, cu puțină opoziție, subliniază cât de incontestabilă este poziția sa în acest moment”, spune Chong.

Planurile lui Xi pentru viitor

Analiștii cred că unul dintre motivele pentru accentul sporit pus pe disciplină, pe care mulți o interpretează drept loialitate, este Congresul Partidului de anul viitor, când PCC va vota din nou pentru următorul său lider.

O remaniere a conducerii este programată pentru 2027, iar mulți analiști se așteaptă ca Xi să mențină funcția de lider pentru un al patrulea mandat și nu numai. Niciun alt lider nu a ocupat funcția atât de mult timp, cu excepția lui Mao Zedong, fondatorul Chinei comuniste.

„Xi are motive să examineze mai atent următoarea cohortă, având în vedere decăderea atâtor oficiali din actualul comitet. Stelele în ascensiune de astăzi tind să fie relativ tinere, se laudă cu o experiență tehnocratică și au legături cu rețeaua politică a lui Xi”, spune Thomas, adăugând că „rangurile conducerii provinciale sunt un loc promițător”.

Observatorii spun că, în cele din urmă, se așteaptă ca Xi să domine selecția personalului la cel de-al 21-lea Congres al Partidului, ceea ce îi va consolida și mai mult influența asupra partidului și a țării.

„Obiectivul lui Xi este consolidarea puterii în jurul său. Rezultatele ședinței plenare sugerează că intenționează să fie în centrul Chinei și al Partidului Comunist în viitorul previzibil”, spune Chong.

„Totuși, mai târziu, o astfel de concentrare a puterii ar putea deschide calea către un vid de putere mai grav atunci când Xi îmbătrânește și încetinește”, mai adaugă Chong.

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